【兩會2020】小米兩會的4份建議　雷軍提議「上天入地 投錢招人」

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兩會即將召開，新經濟企業代表紛紛建言，究竟互聯網企業關注哪些領域及新興產業？全國人大代表、小米 （01810） 董事長雷軍今早在微信公眾號發文《我的2020兩會建議》，計劃提交4份建議，分別涉及推動衛星互聯網行業發展、運用智能終端建立災害預警體系、完善小微企業融資服務，以及加大力度引進國際高層次人才。
值得留意的是，雷軍連續兩年建言發展商業航天，呼籲將衛星互聯網納入「十四五」發展規劃。他去年曾提出《關於提高創新能力、大力發展商業航天產業的建議》引起熱議，且獲航天領域支持；今年再強調，「衛星互聯網」被列為「新基建」重要發展範疇，為商業航天領域帶來發展機遇。
以下為雷軍建議重點：
1.《關於推動衛星互聯網行業發展的建議》
2.《加快運用智能手機、電視等智能終端建設我國災害預警等公共服務體系的建議》
3.《關於完善小微企業融資服務的建議》
4.《關於加大力度引進國際高層次人才的建議》
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