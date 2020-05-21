恒生指數高開128點　滙豐升逾1%（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約95點 道指期貨跌43點（不斷更新）

美股上升，議息紀錄顯示官員預期利率維持近零息，並承諾繼續使用所有工具力挺經濟，加上市場對解封憧憬增加，道指升369點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開43點，恒指料開報24443點。

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小米 （01810） 績後升1.3%，開報12.96元，再試13元關口。小米首季收入按年升13.6%至497億元人民幣，經調整淨利潤升1成至23億元人民幣，勝預期。

【小米業績】小米首季經調整利潤升1成 勝預期

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【09：22】滙豐 （00005） 升1.4%，開報39元；騰訊 （00700） 跌0.8%，開報436.4元。另外，中移動 （00941） 升1.2%；港交所 （00388） 升1.6%；友邦 （01299） 升1.4%。

【09：20】恒生指數高開128點，開報24528點。國指開報9931點，高開33點。

【09：14】即月期指開報24380點，跌61點或0.3%。

【09：04】恒指黑期升約95點，報24456點，道指期貨跌43點，報24475點。

【08：56】美國參議院通過一項法案，法案要求企業證明不在外國政府的控制下，如果公司不能證明其未受到類似控制，或上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法對公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制，那麼該公司的證券將被禁止在美國的交易所上市，即被強制除牌。

【08：20】藥明生物 （02269） 公布，藥明生物控股股東WuXi Biologics Holdings配售6000萬股，相當於發行股本4.61%，每股配售價127.18元，較上日收市價133.7元折讓4.88%，套現76.3億元。完成後，並將不再為公司控股股東。

藥明生物控股股東半年內3度配售 再折讓近5%配售6000萬股失控股地位

【08：00】新股開拓藥業 （09939） 公布招股結果，每股定價20.15元為上限定價，香港公開發售部分超額認購550.32倍，1手中籤率為10%。

【新股IPO】開拓藥業超額認購550倍 1手中籤率10%（附分配結果）

【07：00】道指升369點或1.5%，收報24575點；標指報2971點，升48點或1.7%；納指收報9375點，升190點或2.1%。港股ADR收報24443點，升43點或0.2%。恒指夜期收報24489點，升48點，高水89點，成交21,657張。

道指升369點港股ADR升43點 紐約期油升4.8%

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責任編輯︰梁浩碩