恒生指數午後初段靠穩微升　港交所炒中概股回流升3%（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約95點 道指期貨跌43點（不斷更新）

美股上升，議息紀錄顯示官員預期利率維持近零息，並承諾繼續使用所有工具力挺經濟，加上市場對解封憧憬增加，道指升369點。港股上午走勢反覆，恒生指數高開128點，開報24528點，早段在騰訊 （00700） 拖累下，倒跌逾百點，其後再度回升。

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【13：35】康希諾生物 （06185） 今早破頂高見285.8元後，午後倒插17%，低見190元。

【13：13】港交所 （00388） 午後升幅略為擴大至3.2%，高見274.6元。

【13：03】小米 （01810） 績後造好，午後升近3%。中信証券在最新報告中表示，預期小米的物聯網（IoT）硬件、互聯網業務中期仍有望維持穩健增長，維持其買入評級與15.6元的目標價。

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【13：00】港股午後初段靠穩，大市升約16點，報24415點。

【12：44】恒指黑期變動不大，升約10點，報24372點。

【12：16】美股期貨向下，道指期貨跌162點，報24357點。

【12：06】申洲 （02313） 半日跌4.5%，藍籌中表現最差。

【12：04】港交所 （00388） 半日升3%，中午收報273.8元；中移動 （00941） 亦升3.6%，為升幅最大藍籌。另外，金融股滙豐 （00005） 及友邦 （01299） 分別升0.8%及1.1%。

騰訊 （00700） 半日跌1%，中午收報435.6元。

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【12：00】恒生指數半日跌2點，中午收報24397點。國指跌13點，中午收報9884點。主板成交660億元。

【11：48】建禹集團 （08196） 乾升2.08倍，僅34宗成交，涉41萬元。

【11：44】恒指中午收市前企24400點水平，微升5點。

【11：30】內地股市半日欠方向，上證升0.05%；深證跌0.04%；創業板指升0.46%。

【11：28】堡獅龍bossini （00592） 升幅擴大至近1倍，破頂高見0495元，成交5317萬元，市值突破8億。

【11：14】濠賭股向下，藍籌股銀娛 （00027） 跌1.5%；金沙 （01928） 跌近1%。澳門統計暨普查局公布首季旅遊統計，入境旅客按年下跌68.9%至321.9萬人次，其中酒店及公寓住客減少57.7%至147.3萬人次，不包括博彩的旅客總消費跌70.4%至50億澳門元。

澳門首季旅客大減69% 非博彩總消費僅50億澳門元

【11：10】沛嘉醫療 （09996） 再升4%，高見31.25元創上市新高。

【11：05】網上醫療股向上，阿里健康 （00241） 升3%，高見20.75元；平安好醫生 （01833） 升1.5%，高見109.3元。

【10：50】港股反覆，大市倒跌百點後再轉升，恒生指數報24400點，升1點。港交所 （00388） 升幅擴大至3%，高見274元。

【10：47】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至15%，破頂高見285.8元。

【10：35】騰訊 （00700） 低432.4元後跌勢略為回順，最新報435.4元跌1%。大市跌幅收窄至約70點，報24330點。

【10：34】體育用品股361度 （01361） 跌3.7%，低見1.04元。361度於官網表示，新冠肺炎疫情導致訂單銳減，為求資源整併，將於6月底正式撤出台灣市場，台灣的門市會全綫結業，電子商務則由總公司轉為兩岸跨境銷售。

【零售寒冬】361度股價挫逾2% 6月底撤離台灣

【10：32】中美角力升溫，美國參議院通過一項法案，中概股有機會隨時除牌。市場料這或加快中概股回歸的步伐，港交所 （00388） 升逾2%，升穿270關，高見273.4元，最新報272.2元。

【港交所股價】港交所升穿270關 中概股有機會隨時除牌或加快回歸

【10：13】堡獅龍bossini （00592） 升幅擴大至近65%，破頂高見0.415元。

【bossini易主】堡獅龍曾狂升8成 現價為李寧入主價10倍

【10：12】比亞迪 （01211） 跌2.6%，低見44.35元。內地媒體報道，國家企業信用信息公示系統官網顯示，比亞迪旗下比亞迪汽車有限公司發生多項工商變更，王傳福卸任法定代表人及董事長，由何志奇接任。

王傳福卸任比亞迪汽車法定代表人及董事長 比亞迪早段挫逾2%

【10：07】大市跌幅擴大至100點，跌穿24300點水平。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 將於明日公布業績，股價績前跌逾2%，跌至206元水平。

【10：01】受騰訊 （00700） 拖累下，港股轉跌。恒生指數跌約35點，報24365點。騰訊 （00700） 跌幅擴大至1%，低見435元。

【09：56】F三星原油期ETF （03175） 股價升4%，高見2.41元。F三星原油期ETF公布，將於今日恢復基金單位的增設，同時已引入數家新的結算經紀為基金提供交易、結算及相關服務。

【原油ETF】3175周四恢復增設基金單位 增加結算經紀

【09：49】重磅藍籌當中，以中移動 （00941） 表現最好，股價升3.5%，高見57.9元。另外，港交所 （00388） 升2.5%；友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 分別升逾1%。

【09：47】美團 （03690） 繼續尋頂，升幅擴大至近2%，高見131.2元創上市新高。

【美團股價】美團126.9元新高 什麼人買美團？

【09：45】堡獅龍bossini （00592） 續見炒作，股價今早再升近25%，破頂高見0.31元。早前由李寧家族持有的非凡中國 （08032） 聯同bossini創辦人羅定邦後人羅正杰，以作價4662萬元，向堡獅龍大股東羅家聖收購66.6%已發行股本。

【09：44】維亞生物 （01873） 升一成，破頂高見7.88元。維亞生物公布，潛在賣方朗華製藥之現有股東接納公司之間接全資附屬公司維亞生物科技（上海）遞交之函件，據此，維亞生物科技（上海）同意就自潛在賣方潛在收購朗華製藥的60%股權向潛在賣方支付按金人民幣2000萬元，並按照關鍵條款進行有關潛在收購的磋商。

【09：39】康希諾生物 （06185） 再升8.6%，破頂高見276元創新高。康希諾生物股份已錄得11連升，按高位計11日累升逾8成。

【09：35】港股早段升幅收窄，恒指升約15點，企24400點水平，報24415點。

【09：30】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 承接阿里巴巴美股跌勢，跌1%低見280.2元；騰訊 （00700） 逆市跌近1%，低見435.2元；美團 （03690） 高見128.8元再創新高，最新靠穩報128.5元暫無升跌。

【09：27】小米 （01810） 績後升1.3%，開報12.96元，再試13元關口。小米首季收入按年升13.6%至497億元人民幣，經調整淨利潤升1成至23億元人民幣，勝預期。

【小米業績】小米首季經調整利潤升1成 勝預期

【小米業績】小米：恒指改革「引入源頭活水」 印度市場已恢復60%

【09：22】滙豐 （00005） 升1.4%，開報39元；騰訊 （00700） 跌0.8%，開報436.4元。另外，中移動 （00941） 升1.2%；港交所 （00388） 升1.6%；友邦 （01299） 升1.4%。

【09：20】恒生指數高開128點，開報24528點。國指開報9931點，高開33點。

【09：14】即月期指開報24380點，跌61點或0.3%。

【09：04】恒指黑期升約95點，報24456點，道指期貨跌43點，報24475點。

【08：56】美國參議院通過一項法案，法案要求企業證明不在外國政府的控制下，如果公司不能證明其未受到類似控制，或上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法對公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制，那麼該公司的證券將被禁止在美國的交易所上市，即被強制除牌。

【08：20】藥明生物 （02269） 公布，藥明生物控股股東WuXi Biologics Holdings配售6000萬股，相當於發行股本4.61%，每股配售價127.18元，較上日收市價133.7元折讓4.88%，套現76.3億元。完成後，並將不再為公司控股股東。

藥明生物控股股東半年內3度配售 再折讓近5%配售6000萬股失控股地位

【08：00】新股開拓藥業 （09939） 公布招股結果，每股定價20.15元為上限定價，香港公開發售部分超額認購550.32倍，1手中籤率為10%。

【新股IPO】開拓藥業超額認購550倍 1手中籤率10%（附分配結果）

【07：00】道指升369點或1.5%，收報24575點；標指報2971點，升48點或1.7%；納指收報9375點，升190點或2.1%。港股ADR收報24443點，升43點或0.2%。恒指夜期收報24489點，升48點，高水89點，成交21,657張。

道指升369點港股ADR升43點 紐約期油升4.8%

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責任編輯︰梁浩碩