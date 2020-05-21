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【中概股】美國參議院通過法案　中概股隨時有機會退市

金融經濟 08:56 2020/05/21

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【中概股】美國參議院通過法案　中概股隨時有機會退市

中美關係日趨緊張之際，美國參議院通過一項法案，有關法案雖然適用所有外國公司，但被視為主要針對中國，有可能令當地上市的中國公司退市。受消息拖累，中概股受壓，其中阿里巴巴美股一度跌3%，最終收報216.79美元，逆市下跌0.2%。另外，百度、拼多多分別跌1.12%和3.47%。

法案由共和黨聯邦參議員肯尼迪（John Kennedy）和民主黨聯邦參議員範霍倫（Chris Van Hollen）共同提出。法案要求企業證明不在外國政府的控制下，如果公司不能證明其未受到類似控制，或上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法對公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制，那麼該公司的證券將被禁止在美國的交易所上市，即被強制除牌。

肯尼迪希望「中國遵守規則」，但表示不想陷入新的冷戰。範霍倫表示，上市公司都應遵循相同的標準，法案根據常識作出調整，以實現公平競爭並為投資者提供決策所需的透明度。

另外，路透早前引述消息人士指，納斯達克（Nasdaq）將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，新規要求企業集資規模2500萬美元，或上市後市值的四分之一，亦要審計公司確保上市企業財務資料，要符合國際會計標準。

納斯達克將收緊上市規則　限制中資企業IPO

【新股IPO】除了京東網易　仲可以抽邊隻中概股？

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責任編輯︰梁浩碩

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