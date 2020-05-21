藥明生物控股股東半年內3度配售　再折讓近5%配售6000萬股失控股地位

▲ 藥明生物控股股東年內3度配售 再折讓近5%配售6000萬股

藥明生物 （02269） 公布，藥明生物控股股東WuXi Biologics Holdings配售6000萬股，相當於發行股本4.61%，每股配售價127.18元，較上日收市價133.7元折讓4.88%，套現76.3億元。

藥明生物股價低開2.7%，開報130.1元，成交76.7億元。

完成後，WuXi Biologics Holdings持有的公司股權將由已發行股本總額約31.49%減少至約26.89%，並將不再為公司控股股東。

Wuxi Biologics Holdings今年來已3度配售股份，1月時配售6080萬股套現58.4億元，4月再配售4800萬股套現46.5億元，計及今次套現76.3億，今年合計已套現181億元。

雖然藥明生物控股股東不斷配售，惟股價愈升愈有，藥明生物今年以來累計升35.5%。藥明生物於2017年6月中，以20.6元上市，股價於周一高見140.8元，累升5.8倍，為生物科技股狂潮的代表股份。

藥明生物控股股東再配股 折讓3.7%配售4800萬股份

藥明生物逆市跌5.4% 控股股東折讓近7%配售6080萬股

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責任編輯︰梁浩碩