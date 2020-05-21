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道指升369點港股ADR升43點　紐約期油升4.8%

金融經濟 07:49 2020/05/21

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道指升369點港股ADR升43點　紐約期油升4.8%

道指升369點
美股上升，議息紀錄顯示官員預期利率維持近零息，並承諾繼續使用所有工具力挺經濟，加上市場對解封憧憬增加，道指升369點或1.5%，收報24575點；標指報2971點，升48點或1.7%；納指收報9375點，升190點或2.1%。

港股ADR升43點
港股ADR收報24443點，升43點或0.2%。恒指夜期收報24489點，升48點，高水89點，成交21,657張。

紐約期油升4.8%
美國原油庫存連續2星期減少，加上需求有改善迹象，原油價格上升，紐約期油收報33.49美元，升1.53美元或4.8%；布蘭特期油收報35.75美元，升1.1美元或3.2%。

美滙指數回落
儲局公布上月議息紀錄後，美滙指數回落，美滙指數報99.18。歐元兌美元報1.0979；美元兌日圓報107.56。

美國10年期債息報0.683厘。

紐約期金升0.4%
金價上揚，紐約期金收報1752.1美元，升6.5美元或0.4%；現貨金於1750美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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