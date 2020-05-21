【美股收市】儲局力挺經濟 道指升369點納指漲2% 亞馬遜fb破頂

儲局議息紀錄顯示官員們預期利率維持近零息，並承諾繼續使用所有工具力挺經濟 ; 加上美國投資者對解封的憧憬增加，科網巨企Facebook（美：FB）將有限度重開辦公室，帶領科網股造好，亞馬遜及fb股價破頂，納指距歷史高位不到5%。

納指收報9375點，升190點或2.1%，創自2月21日以來收市新高，今年累升4.5%；道指收報24575點，升369點或1.5%；標指報2971點，升48點或1.7%，創自3月初以來收市新高。

Facebook夥網上零售平台Shopify推出電商業務Facebook Shop，股價彈逾6%，Shopify則漲3.3%，同創收市新高。其餘重磅科企亞馬遜（Amazon，美：AMZN）、蘋果（Apple，美：AAPL）和Alphabet（美：GOOG）收市分別漲1.9%至2.4%；亞馬遜首次升穿2500美元大關，收報2497.94美元創收市新高。

儲局議息紀錄指，特別需要關注新冠疫情可能在今年晚些時候二次爆發的風險。美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)表示，可能需要進行更廣泛的病毒檢測，才能重振消費者信心，促進美國經濟增長。

美國原油庫存意外錄得跌幅，連續兩周錄得下滑，紐約期油創10周新高。紐約7月期油收市升4.8%，報33.49美元。布蘭特7月期油升13.2%，報35.75美元，是3月11日以來最高。

儲局公布上月議息紀錄後，美滙指數跌0.42%至99.138，連續第三天回落。歐盟就成立抗疫紓困基金接近達成共識，歐羅兌美元創兩周高，尾段升0.54%，至1.0983美元。

不過，美國參議院周三通過法案，擬加強對中國企業在美國證券交易所上市的監管，中概股普遍受壓，阿里巴巴、百度、拼多多分別跌0.19%、1.12%和3.47%。