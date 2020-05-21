【疫情焦點】全球逾500萬確診 單日增10.6萬破紀錄 世衛 : 悲慘里程碑

全球確診人數累積增至超過504萬，世界衞生組織(WHO)形容是悲慘里程碑，過去24小時獲報告10.6萬宗新增確診病例，是疫情爆發以來最多的一日。

新冠肺炎疫情全球蔓延，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，全球累計確診5,044,817宗；死亡人數327,448萬。美國累計確診逼近158萬宗，佔全球第一；死亡人數達94,167人。

世衛總幹事譚德塞說，在疫情大流行中，仍然有很長的路要走 ; 又說非常憂心中低收入國家病例增加的情況。

譚德塞並確認，收到美國總統特朗普的來信，但拒絕評論 ; 只是強調會全面審視世衛協調國際應對疫情的工作，但無透露具體時間表。

特朗普日前去信世衛，批評世衛延遲發放疫情信息，並偏幫中國，要求世衛在30內改革，否則美國將永久凍結資助，並考慮退出世衛。

對於特朗普服用治療瘧疾藥物「羥氯喹」避免受感染，世衛認為應該避免服用這種藥，指目前無證據證明這款藥有助治療或預防病毒，相反很多機構就潛在副作用提出警告。

另外，加拿大政府首次公開建議民眾戴口罩 ; 總理杜魯多周三進入國會大樓時首次戴口罩，表示如果無法確保與他人保持兩公尺社交距離，應該佩戴口罩。