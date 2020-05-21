【美股午市】儲局議息紀錄憂疫情反彈 美股升幅收窄

聯儲局公布上月底議息會議紀錄，顯示官員們憂疫情反彈，為經濟帶來巨大不明朗及風險，並預期儲局仍會維持利率在接近零水平，致力使用所有工具撐經濟。美股午市升幅反覆收窄，美元受壓。

道指早段曾升逾400點，截至本港時間2時15分，報24502點，升303點；標普500指數報2963點，升40點；納指報9336點，升151點。

美元軟，美匯指數跌0.2%，報99.14；日圓升0.2%，報107.51兌1美元。

議息紀錄指，特別需要關注新冠疫情可能在今年晚些時候二次爆發的風險; 官員們對疫情反彈的悲觀憂慮，幾乎等同對疫情受控的樂觀評估。

官員們擔憂疫情對美國經濟、就業和通脹都帶來嚴重的影響，包括企業債務負擔偏高，加重償還風險，令銀行業恐面臨更大的壓力 ; 非金融企業面對破產的可能，以及低收入家庭所承受的財政壓力。

另一方面，世衛(WHO)表示，過去24小時獲報告10.6萬宗新增確診病例，是疫情爆發以來最多的一日。總幹事譚德塞說，在疫情大流行中，仍然有很長的路要走，又說非常關注中低收入國家的病例上升。

譚德塞並確認，收到美國總統特朗普的來信，但拒絕評論 ; 只是強調會全面審視世衛協調國際應對疫情的工作，但無透露具體時間表。

特朗普日前去信世衛，批評世衛延遲發放疫情信息，並偏幫中國，要求世衛在30內改革，否則美國將永久凍結資助，並考慮退出世衛。