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【新股IPO】京東來港第二上市 時序複製阿里巴巴？

金融經濟 00:04 2020/05/21

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京東、網易傳快將來港第二上市

京東（美國上市）來港第二上市如箭在弦，阿里巴巴 （09988） 去年來港第二上市，時序有幾相似？

去年11月26日上市的阿里巴巴，於10月31日傳出11月來港掛牌，當時報道指，香港社會事件為考慮因素。一周之後，即11月8日（星期五），再傳阿里巴巴會月底上市：

11月12日（星期二）港交所作第二上市聆訊

11月13日（星期三）路演向機構投資者詢價

11月15日（星期五）起招股

11月20日（星期三）定價

11月26日（星期二）掛牌

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

由聆訊到上市用了11個交易日。綜合市場現時資料估算，市場預期京東：

下周四（28日）作上市聆訊

下周五（29日）便可路演

6月2至5日（星期二至五）招股

最快6月11日（星期四）便可掛牌，不過，市傳6月18日（星期四）為京東創辦日子，618亦是京東購物節，對京東意義重大，故可能618才掛牌。

但由於市傳網易緊接6月為下一間中概股作第二上市，投資者認購京東，由於認購時凍資，或影響抽網易的資金。

【拆息Hibor】京東網易招股下月招股　1個月拆息終止7連跌惟仍低於0.6厘

【硬撼京東】阿里巴巴疫後最大促銷618購物節派百億消費券　京東傳同日掛牌

【新股IPO】京東、網易據報6月初招股　微醫傳本月底提交上市申請（第二版）

香港股票 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 IPO

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