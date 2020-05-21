【新股IPO】京東來港第二上市 時序複製阿里巴巴？

▲ 京東、網易傳快將來港第二上市

京東（美國上市）來港第二上市如箭在弦，阿里巴巴 （09988） 去年來港第二上市，時序有幾相似？

去年11月26日上市的阿里巴巴，於10月31日傳出11月來港掛牌，當時報道指，香港社會事件為考慮因素。一周之後，即11月8日（星期五），再傳阿里巴巴會月底上市：

11月12日（星期二）港交所作第二上市聆訊

11月13日（星期三）路演向機構投資者詢價

11月15日（星期五）起招股

11月20日（星期三）定價

11月26日（星期二）掛牌

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由聆訊到上市用了11個交易日。綜合市場現時資料估算，市場預期京東：

下周四（28日）作上市聆訊

下周五（29日）便可路演

6月2至5日（星期二至五）招股

最快6月11日（星期四）便可掛牌，不過，市傳6月18日（星期四）為京東創辦日子，618亦是京東購物節，對京東意義重大，故可能618才掛牌。

但由於市傳網易緊接6月為下一間中概股作第二上市，投資者認購京東，由於認購時凍資，或影響抽網易的資金。

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