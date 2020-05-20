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【美股戰報】美股再漲400點 瑞幸咖啡暴跌四成

環球政經 22:00 2020/05/20

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標普500指數中已有90%成份股公布首季業績，每股盈利按年下跌64%，但有見歐洲疫情趨緩，美股全綫上漲，道指升400點或1.61%，報24595點，標指升50點或1.69%，報2972點，納指升167點或1.82%，報9352點。明星科技股再次成為大市領頭羊，Facebook（美：FB）在宣布進軍電商，推出Facebook Shop後，股價上升4.98%，高通（美：QCOM）、Intel（美：INTC）及台積電（美：TSM）等晶片股分別升2%至4.35%不等。

相關新聞: 【電商大戰】Facebook進軍電商　朱克伯格宣布推Shop線上服務

面臨除牌的瑞幸咖啡（美：LK）於今天恢復交易後，現時較停牌前收報4.39美元跌近三成六，報約2.7美元；首3分鐘交易成交額已達逾210萬美元，成交量則超過80萬股。 

相關新聞: 美監管機構要求瑞幸退市　瑞幸：將會辦聽證會

瑞幸咖啡上月自揭財務數據造假後，自4月初以來一直停牌，停牌前股價因披露交易造假而在一個交易日內暴跌逾75%。瑞幸咖啡早前宣布，已於5月15日收到納斯達克交易所要求退市的書面通知，公司則要求舉行聽證會。聽證通常會在公司提出要求後30至45日內舉行，在聽證會舉行前，瑞幸咖啡將維持上市地位。

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撰文 : 國際組

美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 除牌 標準普爾500指數 咖啡 瑞幸咖啡（美：LK） 歐洲 Facebook Intel

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