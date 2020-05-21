【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危（訂戶專享） 環球經濟金融 08:08 2020/05/21 分享： 由新冠肺炎疫情調查引發的中澳糾紛，演化為中國的經濟施壓，繼澳洲大麥和牛肉後，有指乳製品可能成為下一個犧牲品。但相比起中國本身有重大需求的乳製品，澳洲有一項主要出口貨品其實更高危。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到 2020/05/19 【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享） 2020/05/19 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享） 【中澳貿易戰】澳洲議員倡限奶令 禁出口奶粉到中國 2020/05/20 【中澳貿易戰】澳洲議員倡限奶令 禁出口奶粉到中國 【中澳貿易戰】中國據報擬加碼關稅 世衛調查爭議鬧大 2020/05/20 【中澳貿易戰】中國據報擬加碼關稅 世衛調查爭議鬧大 【中澳貿易戰】中方拒接電話 澳洲欲就加大麥關稅對話 2020/05/19 【中澳貿易戰】中方拒接電話 澳洲欲就加大麥關稅對話 最新專欄文章 更多 【美國疫情】特朗普離不開白宮怎競選？原來有意外援軍（訂戶專享） 2020/05/20 【美國疫情】特朗普離不開白宮怎競選？原來有意外援軍（訂戶專享） 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享） 2020/05/19 【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享） 【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到 2020/05/19 【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到 奧運會只此一個 單靠轉播行不通（訂戶專享） 2020/05/18 奧運會只此一個 單靠轉播行不通（訂戶專享） 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 2020/05/17 英超不怕閉門作賽 只憂沒電視直播（訂戶專享） 貿易戰 中國 澳洲 外交 經濟 疫情 中國市場 奶粉 環球時報 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入