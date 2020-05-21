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【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危（訂戶專享）

環球經濟金融 08:08 2020/05/21

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由新冠肺炎疫情調查引發的中澳糾紛，演化為中國的經濟施壓，繼澳洲大麥和牛肉後，有指乳製品可能成為下一個犧牲品。但相比起中國本身有重大需求的乳製品，澳洲有一項主要出口貨品其實更高危。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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