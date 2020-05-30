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【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危

環球經濟金融 11:41 2020/05/30

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由新冠肺炎疫情調查引發的中澳糾紛，演化為中國的經濟施壓，繼澳洲大麥和牛肉後，有指乳製品可能成為下一個犧牲品。但相比起中國本身有重大需求的乳製品，澳洲有一項主要出口貨品其實更高危。

  • 中澳角力加劇，貿易戰勢擴大
  • 揚言劍指乳製品，成事機會低
  • 主導羊毛出口，中國叫價力高

【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到

【中澳貿易戰】中國據報擬加碼關稅 世衛調查爭議鬧大

雖然澳洲表明不願跟中國打貿易戰，世衛大會（WHA）同意調查疫情的聲明也未涉及中國相關字眼，但中國對澳洲態度繼續趨於強硬。中國官媒《環球時報》更在5月20日的評論中，以引述網民言論方式來痛罵「澳洲是美國走狗」。

彭博社同日引述消息指，中國正考慮出手打擊澳洲的葡萄酒或乳製品，也可能透過官媒呼籲中國民眾杯葛澳洲貨。不過，乳製品是否能夠成為中國施壓澳洲的籌碼，委實存疑。

澳洲在野單一民族黨（One Nation Party）國會議員漢森（Pauline Hanson）也提出對華限奶令，對嬰兒配方奶粉出口中國實施管制，就是押注中國對澳洲乳業需求，大於澳洲乳業對中國市場的要求。

經歷2008年毒奶粉事件，中國內地民眾自此大舉轉向購買外國品牌的嬰兒奶粉，特別是澳洲嬰兒奶粉，因此如今才會有人大代表提案「一生飲國產奶計劃」。

湖南省郴州市本月再出現有問題的嬰兒奶粉，盡管規模料不如2008年般大，但已經足以勾起大眾這段不快記憶。倘若中國政府堅持向澳洲乳製品開刀，到頭來恐怕只是中國的爸媽們承受。

【中澳貿易戰】澳洲議員倡限奶令 禁出口奶粉到中國

【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得（訂戶專享）

中國要以經濟手段令澳洲屈服，同時減輕自身損害，必然要考慮其日常必需的程度，所以乳製品不應在考慮之列，反而對羊毛出手則具有威懾力，也具象徵意義。

根據澳洲農業部數據，單是未經處理的羊毛，2018至19年度的對華出口額便達到31.6億美元。金額縱不如最大出口的鐵礦（涉630億美元）或天然氣（涉160億美元），但仍有一定份量。

澳洲羊毛相關行業本已極度依重中國市場，而疫情更令中國議價能力再上一層樓。因為全球經濟受到疫情打擊，導致澳洲羊毛對全球的出口銳減至5年低，也令中國這個大客仔對澳洲業界更為重要。

盡管澳洲羊毛商組織主席斯托雷（Ed Storey）有信心憑著跟中國進口商的深厚關係，可以讓業界避開中國關稅。但稍知國情的人士都知道，斯托雷的想法實在太傻太天真，倘北京決定拿澳洲羊毛開刀，所謂「跟中國進口商的關係」根本不值一提，遑論這些進口商在國策面前也不會膽敢螳臂擋車。

澳洲農業銀行營運總監雷納（Will Rayner）道出一個簡單事實，中國所購的澳洲羊毛較世界其餘國家所購的總和還要多，故此中國對澳洲羊毛開徵關稅，絕對會有即時影響。

當然，一旦沒了澳洲羊毛，中國國內的羊毛相關製品價格可能即時飆升。但關鍵是，羊毛既不是乳製品般的平日飲食所需，亦非鐵礦般的製造業核心材料，對中國影響相當有限，但對澳洲影響就相對大得多，有能力成為中國本小利大的施壓武器。

【中澳貿易戰】中方拒接電話 澳洲欲就加大麥關稅對話

澳洲稱獲各國支持疫情調查 中國大使館不滿：笑話

 

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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