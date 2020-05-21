【新股IPO】除了京東網易　仲可以抽邊隻中概股？

▲ 部分中概美股近來表現不俗，例如京東最近10日升28.5%、再鼎醫藥同期漲17.2%

中概股回歸浪接浪，繼京東（美：JD）後，最新傳出網易（美：NTES）下月來港第二上市。究竟嚟緊仲有咩中概股返來？中資券商申萬宏源早前列出了10隻潛在回歸的中概股，當中除了上述京東和網易，亦包括百度（美：BIDU）、蔚來汽車（美：NIO）等知名股份。

申萬宏源策略首席分析師王勝與團隊早前發表報告指，指除了「由來已久」的跨境監管問題，中美關係反覆對中概股的環境帶來一定負面影響，惟考慮到中港均更新了上市要求和規則，「鋪平」了中概股回歸道路，形容「外部不確定性及市場環境變革」，將推動中概股回歸。

王勝列出10隻潛在回歸中概股，包括京東、網易、百度、攜程（美：TCOM）、唯品會（美：VIPS）、58同城（美：WUBA）、再鼎醫藥（美：ZLAB）、泰邦生物（美：CBPO）、蔚來汽車及萬國數據（美：GDS）。

事實上，部分中概美股近來表現亦見不俗，例如京東最近10日升28.5%、再鼎醫藥同期漲17.2%。

相關文章：納斯達克將收緊上市規則 限制中資企業IPO

相關文章：【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡 究竟經營甚麼業務？

相關文章：【新股IPO】京東、網易據報6月初招股 微醫傳本月底提交上市申請（第二版）



追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】