  • 27°C
香港時間 : 2020521日 (四) 09:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】除了京東網易　仲可以抽邊隻中概股？

金融經濟 08:15 2020/05/21

分享：

部分中概美股近來表現不俗，例如京東最近10日升28.5%、再鼎醫藥同期漲17.2%

中概股回歸浪接浪，繼京東（美：JD）後，最新傳出網易（美：NTES）下月來港第二上市。究竟嚟緊仲有咩中概股返來？中資券商申萬宏源早前列出了10隻潛在回歸的中概股，當中除了上述京東和網易，亦包括百度（美：BIDU）、蔚來汽車（美：NIO）等知名股份。

申萬宏源策略首席分析師王勝與團隊早前發表報告指，指除了「由來已久」的跨境監管問題，中美關係反覆對中概股的環境帶來一定負面影響，惟考慮到中港均更新了上市要求和規則，「鋪平」了中概股回歸道路，形容「外部不確定性及市場環境變革」，將推動中概股回歸。

王勝列出10隻潛在回歸中概股，包括京東、網易、百度、攜程（美：TCOM）、唯品會（美：VIPS）、58同城（美：WUBA）、再鼎醫藥（美：ZLAB）、泰邦生物（美：CBPO）、蔚來汽車及萬國數據（美：GDS）。

事實上，部分中概美股近來表現亦見不俗，例如京東最近10日升28.5%、再鼎醫藥同期漲17.2%。

相關文章：納斯達克將收緊上市規則　限制中資企業IPO
相關文章：【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？
相關文章：【新股IPO】京東、網易據報6月初招股　微醫傳本月底提交上市申請（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

香港股票 美股 京東（美：JD） 網易（美：NTES） 58.com（美：WUBA） 百度（美：BIDU） 攜程（美：TCOM） 唯品會（Vipshop Holdings Limited，美：VIPS） 蔚來（美：NIO） 再鼎醫藥（美：ZLAB）

上一篇文章

【疫情焦點】全球累計突破500萬確診　美國累計確診逾159萬

下一篇文章

【新股IPO】開拓藥業超額認購550倍　1手中籤率10%（附分配結果）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】騰訊概念股移卡首日孖展215億元　超購130倍（第二版）
【新股IPO】騰訊概念股移卡首日孖展215億元　超購130倍（第二版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【恒指夜期】道指升369點夜期微升 騰訊阿里巴巴ADR偏軟（不斷更新）
【恒指夜期】道指升369點夜期微升 騰訊阿里巴巴ADR偏軟（不斷更新）