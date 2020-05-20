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【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？

金融經濟 21:49 2020/05/20

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移卡旗下二維碼支付服務，支持逾500款發卡機構的移動應用程序，其中包括微信支付、支付寶或雲閃付。

獲騰訊 （00700） 投資的支付平台移卡 （新上市編號：09923） ，首日招股反應不俗。移卡是內地新興消費市場的必需品，新型冠狀病毒疫情下，移卡今年首季總支付交易量雖下跌15.8%，但收入不跌反升，增長約15%至5.35億元，毛利亦增長29%至1.64億元，反映業務的防守性不俗。

移卡主要有兩大業務，分別為一站式支付服務及科技賦能商業服務。其中，移卡旗下二維碼支付服務支持逾500款發卡機構的移動應用程序，其中包括微信支付、支付寶或雲閃付，涵蓋了中國大多數的電子錢包。

共有43萬個商業服務客戶

截至去年底，移卡共有約43萬個商業服務客戶，當中超過90%由支付服務客戶轉化而來。科技賦能商業服務由多款增值服務組成，包括（i）商戶SaaS產品，有助客戶提高經營效率；（ii）營銷服務，可令客戶有效接觸他們的目標市場；及（iii）金融科技服務，滿足客戶的金融需求。

移卡指，旗下支付及商業服務職能在疫情下一直正常運作，而且全部核心職能均可通過遠程辦公維持運轉，相信疫情影響只屬知期，不會持久或嚴重擾亂業務營運和擴張計劃。

移卡一手入場費6723元

移卡計劃發售9872.4萬股，招股價介乎12.64元至16.64元，集資最多16.5億元，一手（400股）入場費6723元，20日至25日招股，預計於6月1日掛牌。

相關文章：【新股IPO】騰訊概念股移卡首日孖展215億元　超購130倍（第二版）

相關文章：【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元

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