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【新盤開價】長沙灣The Campton呎價由1.42萬起專家點睇開價﹖ 再睇埋示範單位岩唔岩你心水

股樓投資 21:47 2020/05/20

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萬科香港旗下長沙灣The Campton周三（20日）公布首張價單涉及94伙，涵蓋11伙開放式單位、27伙1房單位及56伙2房單位。單位實用面積由287平方呎至539平方呎，樓價由576.2萬至1,045萬元，呎價由17,007至22,051元。折實樓價由484.1萬至877.8萬元，折實呎價14,288元至18,526元。

The Campton入場單位是5樓M單位，屬開放式單位，實用面積287平方呎，扣除最高優惠折扣16%之後，折實售價484.1萬元，折實呎價為$16,868。而最低呎價單位是5樓J單位，屬兩房間隔，實用面積為539平方呎，折實售價為770.1萬元，折實呎價為14,288元。

項目示範單位及售樓處設於尖沙咀天文臺道8號8樓，將於周四（5月21日）正式對公眾開放，參觀人士須網上登記預約睇樓，並預留少量現場後補名額。


The Campton開價是否吸引﹖不如大家先看看示範單位影片，看看間隔是否合你心水，再看專家對開價評價。

 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，The Campton開價十分吸引，首批單位折實呎價僅1.6萬餘元，屬近4年九龍市區新盤未見，對上一個項目要追溯至2016年10月，位於長沙灣的南昌一號，當年首批單位折實呎價約1.5萬餘元。他又指，即使與同區新晉物業比較，二手呎價入場亦需2萬元起，南昌站屋苑更需2.2至2.4萬元，可見The Campton該口價屬起動價，料可掀起搶購潮。


美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市區細價盤渴市，The Campton首批94伙折實平均呎價14,288元至18,526元，較鄰近新盤有一定折讓，極具吸引力，短期勢凍結區內購買力。他指出，市場對市區新樓需求殷切，現時鄰近新盤項目實用呎價介乎約2.1萬至2.4萬元水平，是次「The Campton」折實均價約1.64萬元計，有約2至3成折讓，料吸引不少上車及投資客戶捧場。他預計The Campton入伙後呎租可達約55元，回報率料逾3.5厘水平，故是次項目料吸引不少投資收租客，預期銷情勢必火熱。


萬科「The Campton」之價單第1號已上載至官方網頁，請於以下連結下載：
https://thecampton.com.hk/Documents/TheCamptonPL1.pdf 
 

撰文 : 陳詠妍

布少明 陳永傑 收租 長沙灣 萬科 THE CAMPTON第1B期

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