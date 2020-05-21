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【新股IPO】移卡有騰訊加持博得過？

金融經濟 10:00 2020/05/21

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「騰訊概念股」移卡 （新上市編號︰09923） 首日招股反應良好，不少散戶亦蠢蠢欲動。然而，翻查過去紀錄，多隻騰訊 （00700） 有份投資而在香港上市的股票，都屬於「雷聲大、雨點少」，上市後表現仍未如理想。

提到騰訊概念股，大少人都會想起2017年上市，超購650倍的閱文集團 （00772） 。當年閱文於上市首日，股價一度翻倍，高見108元，惟上市首日的最高價，便是其多年來的歷史高位。其後股價一路向下，最低見曾跌至22.95元。

雖然近期閱文漲勢強勁，但其目前股價仍只是49元，上市數年仍未能回到招股價55元。

易鑫、映客股價長期潛水

2017年上市的易鑫 （02858） 及2018年上市的映客 （03700） 同樣被吹捧為「騰訊概念」，然而兩者表現同樣未如理想。

易鑫上市價為7.7元，而截至周三（20日）收市價為1.41元。若由IPO持股至今，累積虧損已達81.7%；映客上市定價為3.85元，周三收報1.03元，累積跌幅亦達73.2%。

騰訊「親生仔」騰訊音樂（美︰TME），2018年在美國上市，上市價為13美元，而截至周二（19日）其股價收報12.55美元，仍在潛水當中。

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香港股票 騰訊控股（00700） 股票 閱文集團（00772） 映客（03700） IPO 潛水 騰訊

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