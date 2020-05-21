【另類商機】美國女大學生賣「腳照」月賺4萬　

在美國俄勒岡州波特蘭市（Portland），28歲網名為「甜美足弓」（Sweet Arches）、一名有戀足癖的女大學生，從幾年前開始在網上販賣自己的腳部照片，現在她已在Instagram上累積超過10萬名粉絲，每個月靠著賣「腳照」賺取6千美元（即約4萬港幣），足以支付自己的學費。



該女大學生表示，她從小就對腳有一種天然的迷戀，在很小的時候已愛「欣賞」別人的腳，甚至喜歡替朋友做腳部按摩，盡管不被周圍的人所理解；直至大約兩年前，有朋友告訴她網上有很多像她有一樣愛好的人，這時才終於找到一群「同好」。

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去年5月，她在Instagram設立帳戶，單單是每天上傳幾張照片或影片，粉絲數量便快速增加。她此時亦開始接受「客製化」訂單，現在每天都有上百個來自粉絲們的訊息，從要求她親吻自己的腳趾，到用腳趾踩死螞蟻，古怪要求包羅萬有，她直言「有的人喜歡看腳掌，有的人愛看腳趾，也有人喜歡看它們擺出不同的姿勢」。



現在，她盡量以拍攝照片為主，並且嚴格控制照片的尺度，避免被歸類到「成人類」題材。她坦言，雖然有時她因為這份工作而受到一些質疑，但家人和朋友都相當支持她所做的事。她形容這份工作「使她充滿了力量」，並為能夠因而負擔得起學費，感到非常開心。

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