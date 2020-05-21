【英國王室】景點關閉收入損失1/3　王室員工也遭凍薪

新冠肺炎對全球旅遊業造成衝擊，英國王室景點亦不能免受波及，由於白金漢宮（Buckingham Palace）等著名王室景點在疫情期間暫停開放，預計令王室帶來龐大損失。據報，宮務大臣皮爾（Earl Peel）向王室員工發信稱，王室今年收入將大減約三分之一，高達近1800萬英鎊；除基本業務營運開支外，所有其他開支均已暫停，如招聘計劃及員工薪金皆已凍結。

相關文章：【新冠肺炎】英國火車站職員被吐口水 13日後染病亡

英國白金漢宮通常在7月至9月，當英女王到蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）避暑之時對遊客開放，門票和紀念品等在去年為王室賺取超過7000萬英鎊收入。

溫莎堡（Windsor Castle）、霍利鲁德宫（Palace of Holyroodhouse）和皇家馬廄（Royal Mews）等景點亦暫停開放，這些景點分別為王室帶來一年2500萬英鎊、560萬英鎊，和160萬英鎊的收入。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！