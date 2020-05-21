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【在家工作】嶺大研究：逾8成港人希望每週最少1天在家工作

商業 08:00 2020/05/21

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嶺南大學最新調查發現，超過八成受訪港人傾向於疫情過後，仍能於每週在家工作最少1天。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，近月政府及不少機構均採取特別工作安排，容許僱員在家工作。嶺南大學（嶺大）最新一項調查顯示，超過8成受訪港人傾向於疫情過後，仍能於每週在家工作最少1天。當中超過7成受訪者認為，在家工作能於工餘時有更多休息時間，逾6成人更認為可減輕工作壓力。

嶺大研究生院於今年4月8至26日期間，透過網上問卷成功訪問了1,976名香港市民，並按職級分類為管理層、中層、基層、自僱人士及其他，了解他們對在家工作的看法及體驗。

【新冠肺炎】企業期望社會經濟能U型反彈

結果顯示，雖然各職級都傾向長遠最少有1天在家工作，但管理層及自僱人士反對疫情後在家工作的比例較高。管理層贊成及反對比例為68.9%及31.1%，自僱人士則為69.7%及30.3%。相反，中層（15.3%）及基層（18.4%）的反對聲音比較低；而兩階層贊成每週在家工作的比例，則分別為84.7%及81.6%。

被問及在家工作的好處，72.2%受訪者認為在家工作能於工餘時有更多休息時間，63.8%則認為能減輕工作壓力，而接近五成（49.2%）認為能與家人關係更好。不過，在家工作亦有其限制，66.4%受訪者認為在家工作期間，電腦、打印機等辦公硬件器材不足，亦有65.8%認為工作期間容易被家庭鎖事分心。

【在家工作】8成港打工仔WFH更輕鬆愉快　盼能恆常化

【新冠肺炎】疫情重擊經濟　環球企業未來取態更審慎

責任編輯：朱悅瀅

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