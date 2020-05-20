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【新盤出擊】英皇半山酒店式新盤Central 8開價在即　1房示範單位浴室連平台究竟係點﹖

股樓投資 20:23 2020/05/20

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樓市愈燒愈旺，英皇國際旗下半山住宅項目也加入新盤戰，該盤於周三（20日）正式命為半山捌號（Central 8），並極速上載樓書到網站，該盤最快於周四（21日）開價，按全盤99伙計算，首張價單將不少於30伙。英皇國際執行董事張炳強表示，半山捌號價錢將參考同區同步推出的新盤，被問及最近有多個新盤推售，張炳強指半山捌號為近期開售新盤中唯一個港島樓盤，故對銷情有信心。

 

半山捌號屬酒店式住宅項目，物業設有99伙，間隔由開放式至2房，另設特色戶，單位面積由181至491平方呎，單位主打1房間隔。所有單位均會附設由歐化傢俬提供之高級家具，並將由集團旗下英皇酒店集團提供完善的酒店式禮賓服務。項目預計關鍵日期為2021年3月，項目也自設會所，設施包括室外恆溫泳池及健身室，管理費每呎5.98元。

英皇國際執行董事楊政龍及英皇集團執行董事張炳強(左) 一同主持半山捌號 Central 8項目啟動儀式

客廳間隔四正

 

 

 

發展商於周三率先開放之無改動示範單位予傳媒參觀，單位為18樓C室，實用面積310平方呎，1房間隔，單位附設多件高雅家具。甫入客廳，間隔方正實用，藍綠色雙人布藝梳化旁坐擁特大玻璃幕牆，外連露台。開放式廚房設備齊全，設有電磁爐、雪櫃、洗衣機及摺合餐枱，儲物空間充足。

開放式廚房設備齊全

 

睡房中設有時尚雙人衣櫃、雙人床連床褥及床頭几，並配以型格灰色藝術牆。

睡房中設有時尚雙人衣櫃

 

最特別之處，是睡房內的浴室連接工作平台，增加通風效果。

洗手間連接睡房，而工作平台處於浴室外

 


示範單位於周四起開放予公眾參觀，項目展覽廳及示範單位設於灣仔軒尼詩道288 號英皇集團中心2樓。
 

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撰文 : 陳詠妍

發展商 家具 英皇 物業 半山捌號

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