【小米業績】小米：恒指改革「引入源頭活水」 印度市場已恢復60%

▲ 小米總裁王翔表示，目前歐洲、印度市場已分別恢復至正常水平的90%、60%。

國內新冠肺炎疫情受控後，市場關注小米 （01810） 海外市場復甦情況。小米總裁、代理首席財務官王翔表示，印度3月底開始的封城措施為全球最嚴厲，不單生產停頓，綫上、綫下門店均關閉，對3、4月印度銷量產生巨大影響，但隨著政策放鬆、生產活動逐步恢復，印度需求快速反彈，目前已恢復至正常水平的60%。他又指，目前在印度首要加快復工復產，為市場復甦創造條件，疫情對印度市場第二季度影響仍視乎5、6月恢復情況。

王翔稱，海外疫情爆發與國內相差大概1個月，勢會影響集團第二季度表現，但截至5月第三周，歐洲市場智能手機激活數已達到1月份的90%以上。他認為，印度、歐洲數據表明智能手機屬剛性需求，疫情受控後需求將快速反彈，現時更關注疫情發展情況，何時能趨向穩定。

小米上季在全球智能手機市場市佔升至11.1%，王翔指，小米目前在非洲、拉丁美洲、歐洲市場仍處於高速增長期，在西歐的增長率甚至超過70%，但市佔率僅10%，未來仍有非常大的增長空間。

另外，恒指公司周一宣布將同股不同權（WVR）、第二上市的大中華公司納入恒指、國指選股範圍，意味小米最快8月有機會晉身藍籌，王翔回應表示，本次諮詢結果是對新經濟的歡迎，將為港股帶來更多活力，提升投資者對新經濟公司的興趣。他又形容本次恒指改革是「引入源頭活水」，將吸引更多企業來香港上市。

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記者：陳健婷