  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 21:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【小米業績】小米：恒指改革「引入源頭活水」 印度市場已恢復60%

金融經濟 20:16 2020/05/20

分享：

小米總裁王翔表示，目前歐洲、印度市場已分別恢復至正常水平的90%、60%。

國內新冠肺炎疫情受控後，市場關注小米 （01810） 海外市場復甦情況。小米總裁、代理首席財務官王翔表示，印度3月底開始的封城措施為全球最嚴厲，不單生產停頓，綫上、綫下門店均關閉，對3、4月印度銷量產生巨大影響，但隨著政策放鬆、生產活動逐步恢復，印度需求快速反彈，目前已恢復至正常水平的60%。他又指，目前在印度首要加快復工復產，為市場復甦創造條件，疫情對印度市場第二季度影響仍視乎5、6月恢復情況。

王翔稱，海外疫情爆發與國內相差大概1個月，勢會影響集團第二季度表現，但截至5月第三周，歐洲市場智能手機激活數已達到1月份的90%以上。他認為，印度、歐洲數據表明智能手機屬剛性需求，疫情受控後需求將快速反彈，現時更關注疫情發展情況，何時能趨向穩定。

小米上季在全球智能手機市場市佔升至11.1%，王翔指，小米目前在非洲、拉丁美洲、歐洲市場仍處於高速增長期，在西歐的增長率甚至超過70%，但市佔率僅10%，未來仍有非常大的增長空間。

另外，恒指公司周一宣布將同股不同權（WVR）、第二上市的大中華公司納入恒指、國指選股範圍，意味小米最快8月有機會晉身藍籌，王翔回應表示，本次諮詢結果是對新經濟的歡迎，將為港股帶來更多活力，提升投資者對新經濟公司的興趣。他又形容本次恒指改革是「引入源頭活水」，將吸引更多企業來香港上市。

相關文章：

【小米業績】小米首季經調整利潤升1成 勝預期

【WVR染藍】摩通調升小米評級至中性　料可受惠於美加強華為限制

記者：陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810） 新經濟 恒生指數 同股不同權 歐洲 非洲 拉丁美洲 西歐 印度

上一篇文章

【零售寒冬】361度6月底退出台灣市場　疫情下訂單銳減

下一篇文章

中國飛機租賃與茅台租賃及建行　簽3年戰略合作協同
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷