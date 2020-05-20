  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 21:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【趣話財經】A股要威真係要戴頭盔！

股樓投資 20:04 2020/05/20

分享：

內地不時都傳出某樣貨品炒賣的消息，而炒賣、倒賣的人士被稱為「倒爺」。最近中國又有咩好炒？炒股？炒樓，炒口罩？如果咁諗你就慢左啦﹗

隨著內地公布「一盔一帶」，「一盔」簡單講就係揸電單車同坐電單車都要戴定頭盔，例如係河南省，係6月1日開始，所有坐電單車或電動車嘅人，如果無按照規定戴頭盔，司機扣兩分，罰50蚊，乘客就罰20蚊。

頭盔係5月18日成為內地微博熱門榜第二，價格同樣瘋狂上升。根據內地傳媒報導，哈雷型頭盔原本平均售價大約85蚊人民幣，係5月16日升到188蚊，昨日（19日）升到298蚊，製造頭盔嘅原材料ABS亦係短時間內升左4倍，而頭盔工廠工人原本5點收工，而家日日都要加班到10點。

而家頭盔無論係商鋪定淘寶，都開始出現供不應求情況，甚至要開始限購。有內地網友就呼籲大家快啲買，過幾日可能要升到999蚊。今日A股頭盔概念股都相當熱炒，包括南京聚隆(深：300644)、國立科技(深：300716)，甚至間接受惠嘅塑料製品概念股銀禧科技(深：300221)、哈工智能(深：000584)，齊齊升到漲停，不過都無炒頭盔賺咁多啦！

 

 

撰文 : 謝克迪, CFA

相關文章

【趣話財經】回顧A股最慘內幕交易　1300萬蝕九成再被罰50萬
2020/05/05
【趣話財經】回顧A股最慘內幕交易　1300萬蝕九成再被罰50萬
人民幣 A股 電動車 口罩 中國 河南省

上一篇文章

【新盤出擊】英皇半山酒店式新盤Central 8開價在即　1房示範單位浴室連平台究竟係點﹖

下一篇文章

【香港經濟】初創界資金乾涸　成立智庫IF籲政府「救亡」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【慳錢大法】大震撼！　便利店22元10盒豆漿！！！（內附教學）（話資理）
【慳錢大法】大震撼！　便利店22元10盒豆漿！！！（內附教學）（話資理）
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【趣話現象】平行時空還是集體失憶？　曼德拉效應是甚麼
【趣話現象】平行時空還是集體失憶？　曼德拉效應是甚麼
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
【海洋公園危機】若倒閉涉款高達100億元　劉鳴煒稱無Plan C
【海洋公園危機】若倒閉涉款高達100億元　劉鳴煒稱無Plan C
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股