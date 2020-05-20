【趣話財經】A股要威真係要戴頭盔！

內地不時都傳出某樣貨品炒賣的消息，而炒賣、倒賣的人士被稱為「倒爺」。最近中國又有咩好炒？炒股？炒樓，炒口罩？如果咁諗你就慢左啦﹗

隨著內地公布「一盔一帶」，「一盔」簡單講就係揸電單車同坐電單車都要戴定頭盔，例如係河南省，係6月1日開始，所有坐電單車或電動車嘅人，如果無按照規定戴頭盔，司機扣兩分，罰50蚊，乘客就罰20蚊。

頭盔係5月18日成為內地微博熱門榜第二，價格同樣瘋狂上升。根據內地傳媒報導，哈雷型頭盔原本平均售價大約85蚊人民幣，係5月16日升到188蚊，昨日（19日）升到298蚊，製造頭盔嘅原材料ABS亦係短時間內升左4倍，而頭盔工廠工人原本5點收工，而家日日都要加班到10點。

而家頭盔無論係商鋪定淘寶，都開始出現供不應求情況，甚至要開始限購。有內地網友就呼籲大家快啲買，過幾日可能要升到999蚊。今日A股頭盔概念股都相當熱炒，包括南京聚隆(深：300644)、國立科技(深：300716)，甚至間接受惠嘅塑料製品概念股銀禧科技(深：300221)、哈工智能(深：000584)，齊齊升到漲停，不過都無炒頭盔賺咁多啦！