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傳亞太總部遷港？消息：Uber有意增加在港投資創造就業

科技 20:17 2020/05/20

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有消息人士向本報透露，Uber或有意在港增加投資及創造就業機會。

雖然新興網約車平台Uber在本港的營運合法化問題多年仍未解決，但近日Uber宣布將亞洲總部撤出新加坡後，未有明確表明選址，惹來一番猜測。有消息人士向本報透露，Uber或有意在港增加投資及創造就業機會。

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Uber日前宣布，受到新冠肺炎影響，大多用家選擇居留家避疫，導致對叫車服務的需求驟減80%。同時亞洲總部將撤離新加坡，至於新地點就尚未正式公布。有消息人士透露，Uber或有意在港增加投資及創造就業機會。據悉，Uber將於下周舉行記者會闡述「在香港長遠發展的藍圖」，屆時Uber香港區總經理鍾志霆或會有相關的公布。

但值得一提的是，Uber亞太地區除了香港外，台灣、韓國、澳洲等地均有業務，地區總部選址上亦有多個選擇。不過台灣去年推出了「Uber條款」《汽車運輸業管理規則》103條之1，亦嚴重扼殺Uber在台營運機會；而韓國政府亦一直培植自家召喚平台Kakao Taxi，令Uber難以打入市場；至於澳洲方面，Uber在當地已完全合法化，但澳洲政府為確保網約車如Uber不會壟斷市場，透過抽稅、補貼及徵收乘客服務費等方式，對於Uber營收有一定困難。

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責任編輯：曾曉汶

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