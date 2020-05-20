【香港經濟】初創界資金乾涸　成立智庫IF籲政府「救亡」

2019年香港經歷大型社會運動、2020年又有新冠肺炎疫情，經濟受到打擊之外，初創界亦受創，不少初創已出現資金乾涸的困境。早前主要經營出租旅遊手機Handy的「獨角獸」Tink Labs，就傳出過倒閉消息。

現時香港有逾3000家初創，投身創投界逾20年的邱達根，召集成立民間智庫Innovate for Future（簡稱IF），核心成員包括水中銀首席執行官杜偉樑、麥肯錫大中華總裁倪以理等，一眾成員今(20日)與財政司司長陳茂波、創新及科技局副局長鍾偉強在政府總部會面。

會上IF建議創科產業必須有政府的支持與引導，不應只靠私人投資者遵從市場的慣性選擇，政府可扮演更積極主動的角色，助引入更多具質量的私人投資者。水中銀首席執行官杜偉樑指，香港有不少初創的種子基金 (Seed funding)，但卻欠缺中長期的融資，如A輪和及B輪的融資。

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另外，IF指投資者缺乏長期投放資金支持本地產業的戰略目光，容易受短期經濟波動影響投資決定；最後，香港政府、大型退休金、保險公司等不會主動領投關鍵產業，換言之創科資金鏈缺乏廣泛和具質量的有限合夥人 （limited partners）。

短期而言，IF建議優化數碼港投資創業基金及香港科技園創投基金，加大基金規模，並提供種子輪、A輪、以至往後階段的融資。長遠而言，「未來基金」中的「香港增長組合」可集中領投一些具潛力的本地高新科技項目，籍此提升本港未來的競爭力。