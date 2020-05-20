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【新冠肺炎】企業期望社會經濟能U型反彈

商業 19:10 2020/05/20

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有企業高層表示，現時市面或回復到疫情前的3分2，或7成，但亦認為即使疫情完結，社會、經濟亦未必能恢復至疫情前水平。

隨著中國內地、香港及台灣新冠肺炎疫情稍緩，青年主席組織（YPO）發表第二份調查報告。報告中不少受訪企業仍然認為，企業所在地受疫情影響嚴重，只有小部分受訪者認為，當地社會及行業已進入復甦期。

報告中有62%受訪企業高層認為，企業所在地仍受疫情持續影響，3成受訪者認為企業所在地正受疫情猛烈打擊，6%認為所在國家開始步入復甦階段，只有1%認為企業所在國家處反彈階段。報告指，大部分北亞、東南亞受訪者均表示，正處於疫情持續困擾企業階段，非洲地區則處於受疫情正面打擊階段，而餐飲、酒店業亦正處於正面打擊階段。

有逾6成受訪公司表示，未來經濟復甦將以「U型」曲線反彈，即疫情衝擊令經濟活動萎縮，並需要較長時間復甦。（資料圖片）

面對疫情後的復甦憧憬，有逾6成受訪公司表示，未來經濟復甦將以「U型」曲線反彈，即疫情衝擊令經濟活動萎縮，並需要較長時間復甦；22%受訪者表示會以「W型」反彈，即社會經濟或出現兩次急跌，及後再反彈；只有12%受訪者認為會出現「V型」反彈，即經濟急跌，但及後亦能迅速反彈。

復甦速度或比想象中快

本地上市公司紛美包裝（00468）行政總裁畢樺表示，YPO的報告顯示，絕大多數受訪者均表示，疫情對經濟活動打擊異常嚴重，但隨著全球嚴陣以待應付疫症，相信未來經濟或會回復正常，速度或比人們想像中更快。

本地上市公司紛美包裝（00468）行政總裁畢樺表示，疫情對經濟活動打擊異常嚴重，但隨著全球嚴陣以待應付疫症，相信未來經濟或會回復正常，速度或比人們想像中更快。（受訪者提供圖片）

畢樺亦表示，雖然疫情為大多數企業帶來負面影響，但仍然有不少公司能受惠。「例如串流服務及網上商店，因為人們都要居家，上網時間更多，其次是電訊商，而某些食物及飲料公司更加逆市增長。」他解釋，因為政府法令，人們居家抗疫，但煮食及飲品是生活必需品，食物及飲品包裝公司反能從中受惠。

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香港本地上市公司利華控股集團（01346）主席司徒志仁表示，對比2、3月份，現時內地、香港情況已漸漸趨穩。「受疫情影響，對企業短期而言，各地工廠停工，物流停頓，而歐美等地的衣飾零售店關門，衣服訂單都被逼取消，零售生意的確一落千丈。」他坦言，中長期而言，疫情對行業衝擊亦不小。

如果公司財務不穩健的話將會倒閉，因為之前市場供應已過度充足（over supply），疫情下，市場或會出現汰弱留強情況。

司徒志仁指出，由於公司有一半客戶為電商平台，他亦留意到，雖然整體電商零售額皆下跌，但下跌的幅度，比傳統的只有實體的零售店銷售額下跌幅度為低。「現時市面或回復到疫情前的3分2，或7成，但衣服始終非必需品，需求仍然較其他必需品如醫療用品、食物為低。」

本地上市公司利華控股集團（01346）主席司徒志仁表示，本地死亡數字比環球都低，只要香港醫療系統不要受壓拖垮，新冠肺炎疫情或會成為新常態，大家要適應。（受訪者提供圖片）

雖然疫情趨穩，但他強調，即使疫情完結，社會、經濟亦未必能恢復至疫情前水平。「疫情在未來6至12個月內都會持續，企業或社會需與該疫正共存。」他坦言，疫情仍然未明朗，目前亦難以估計疫情對公司的影響有多大。

預料歐美方面疫情會繼續爆發，本地市面開始復甦，並已回復8成，看看本地死亡數字比環球都低，只要香港醫療系統不要受壓拖垮，新冠肺炎疫情或會成為新常態，大家要適應。

記者：李彥煒

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