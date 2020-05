美國共和黨竟招募醫生上電視 為撐特朗普主張重開

美國的新冠肺炎疫情仍然持續,增至超過152萬確診及9萬人死亡。美國總統特朗普務求於今年11月總統大選中連任,努力爭取各州復工復產以令經濟復甦。美媒更報道指,美國共和黨人正積極招募親特朗普的醫生上電視,表態支持各州重開及復工。

美國監察組織Center for Media and Democracy向美媒披露一段長達一小時的電話錄音,記述特朗普競選辦的高級職員於5月11日的電話會議内容。共和黨人舒爾茨(Nancy Schulze)於會上透露,已為競選辦準備了27位非常支持特朗普的醫生名單,指他們都表態贊成各州重開。

特朗普高級競選顧問施拉普(Mercedes Schlapp)表示:

我們就是想要這些人出現在電視及電台,幫助我們推廣信息。

(Those are the types of guys that we should want to get out on TV and radio to help push out the message.)

施拉普更於電話中表示,特朗普遭很多報導假新聞的媒體(fake news media)標籤為「不負責任、不聽醫生話」(irresponsible and not listening to doctors)的人,因此有必要集合很多人爲特朗普撐腰。

特朗普競選團隊傳訊部總監(Tim Murtaugh)證實,正招募醫生公開支持特朗普,但拒絕透露於何時有此計劃。他強調每位加入聯盟的人都經過審查,亦與特朗普一樣主張讓國家盡快重開。

施拉普又批評,美國媒體不會給予特朗普任何榮譽。她認爲目前更重要的是向外界傳達信息,大多數人已經可以恢復正常生活,生命不再受疫情威脅,更可安全地重啟經濟。

▲ 美媒報道指,美國共和黨人正積極招募親特朗普的醫生上電視,表態支持各州重開及復工。

責任編輯:鄭錦玲