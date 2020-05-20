卓悅主席妻沽舖　8年蝕千萬

新冠肺炎肆虐，加上去年的社會事件，對零售業影響深遠，部分商舖業主更不惜劈價賣舖，蝕讓離場。市場消息指，旺角通菜街138號地下連閣樓，地舖面積1,000平方呎，入則閣樓則約700平方呎，剛以7,800萬元易手。據了解，上述舖位現由寵物店租用，月租約22.3萬元。換言之，新買家可享3.4厘回報。

值得留意的是，卓悅控股（00653）主席葉俊亨太太鍾佩雲，為上述舖位原業主，她透過瑞昌控股有限公司（SUPREME SINO HOLDINGS LIMITED）持有該舖位，去年起連租約以1.15億元放售，其後減價，直至最近才以7,800萬元易手，累減約32%。據了解，原業主於2012年8月，以約8,300萬元購入上述舖位，現帳面蝕500萬元，若計及稅項及佣金，料實蝕逾1,000萬元。

事實上，經濟轉差，零售生意額大跌，商舖業主自然受影響，更要大幅減租，惟對不少有實力的租客來說，這則是進駐一綫街舖的機會。舉例說，市傳日本超市驚安之殿堂，以逾百萬元預租中環皇后大道中舖位。過去旺市時，上述地段根本沒可能容納超市、皆因超市毛利相對較低，難與奢侈品比較。因此，可以預計的是，今次疫情或令核心區勢出現新格局，部分有實力的租客，更可趁機進駐一綫街舖。

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