  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 21:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

卓悅主席妻沽舖　8年蝕千萬

股樓投資 20:27 2020/05/20

分享：

新冠肺炎肆虐，加上去年的社會事件，對零售業影響深遠，部分商舖業主更不惜劈價賣舖，蝕讓離場。市場消息指，旺角通菜街138號地下連閣樓，地舖面積1,000平方呎，入則閣樓則約700平方呎，剛以7,800萬元易手。據了解，上述舖位現由寵物店租用，月租約22.3萬元。換言之，新買家可享3.4厘回報。

值得留意的是，卓悅控股（00653）主席葉俊亨太太鍾佩雲，為上述舖位原業主，她透過瑞昌控股有限公司（SUPREME SINO HOLDINGS LIMITED）持有該舖位，去年起連租約以1.15億元放售，其後減價，直至最近才以7,800萬元易手，累減約32%。據了解，原業主於2012年8月，以約8,300萬元購入上述舖位，現帳面蝕500萬元，若計及稅項及佣金，料實蝕逾1,000萬元。

事實上，經濟轉差，零售生意額大跌，商舖業主自然受影響，更要大幅減租，惟對不少有實力的租客來說，這則是進駐一綫街舖的機會。舉例說，市傳日本超市驚安之殿堂，以逾百萬元預租中環皇后大道中舖位。過去旺市時，上述地段根本沒可能容納超市、皆因超市毛利相對較低，難與奢侈品比較。因此，可以預計的是，今次疫情或令核心區勢出現新格局，部分有實力的租客，更可趁機進駐一綫街舖。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 http://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

商舖 卓悅控股（00653）

下一篇文章

【新盤出擊】英皇半山酒店式新盤Central 8開價在即　1房示範單位浴室連平台究竟係點﹖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【慳錢大法】大震撼！　便利店22元10盒豆漿！！！（內附教學）（話資理）
【慳錢大法】大震撼！　便利店22元10盒豆漿！！！（內附教學）（話資理）
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【趣話現象】平行時空還是集體失憶？　曼德拉效應是甚麼
【趣話現象】平行時空還是集體失憶？　曼德拉效應是甚麼
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
【海洋公園危機】若倒閉涉款高達100億元　劉鳴煒稱無Plan C
【海洋公園危機】若倒閉涉款高達100億元　劉鳴煒稱無Plan C
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股