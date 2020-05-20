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【疫市營商】周生生EMPHASIS無懼疫情挫銷售　相信年輕人市場機遇大

商業 10:00 2020/05/20

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EMPHASIS在本港有3間分店，另有1間Pop-up Store（期間限定店）。（程志遠攝）

香港的零售市道陷入寒冬，珠寶業更是每況愈下。周生生旗下的EMPHASIS看好輕奢侈珠寶市場，期望逆市中躍身成為國際品牌。

EMPHASIS的前身為周生生點睛品，其後由品牌總監周嘉穎在2018年開始重建形象雖然品牌主打日常配搭的飾物，在逆市仍是無法獨善其身，銷售額錄得雙位數跌幅。品牌重塑計畫時所定下的銷售增長目標，亦因為疫情而稍微落後。

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主攻年輕消費者　單價約1.5萬元
疫情仍未完全過去，環球經濟不明朗，惟周嘉穎仍然對珠寶業的前景感到樂觀。EMPHASIS現時的目標顧客群是25歲以上的年輕消費者，平均消費金額大約1萬至1.5萬元。品牌目標以獨特及型格的設計搶佔市場。她表示，未來將會與更多本地、海外設計師合作，希望可以符合年輕消費者的口味；同時透過網上銷售渠道，躍身國際舞台。

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香港開店需慎重考慮　擬中國增5至10間
EMPHASIS亦積極擴充中國市場，看好輕奢侈珠寶在當地的發展；而目前品牌在一線城市已有9間分店。周嘉穎指出，今年將會繼續進駐中國的一、二線城市，目標年內增設5至10間新店。

至於香港方面，她認為暫時本地3間分店，加上1間Pop-up Store（期間限定店）的佈局非常理想。在擁有足夠曝光率下，周坦言品牌在香港市場的策略不會太進取。她補充，中環期間限定店的反應比預期理想，故租約延長至半年，暫定繼續營業至7月。參考這個經驗，EMPHASIS在香港有機會繼續以期間限定店測試市場反應；而開設實體店則需要更慎重的考慮。

記者：葉泳珊

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