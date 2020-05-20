【新西蘭疫情】總理籲僱主推4天工作 振本地旅遊

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新西蘭疫情放緩，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，從新冠肺炎疫情下看到，民眾在家工作的靈活性。阿德恩建議，新西蘭僱主可以採用4天工作制，讓員工可在工作及生活中取得平衡，亦能帶動新西蘭本地旅遊業發展。
阿德恩在社交平台Facebook舉行直播時指，聽到很多國民的聲音指，應實行4天工作制。阿德恩指出，此事是由僱主及員工所決定，但從疫情下看到民眾在家工作的靈活性，亦能提高工作效率。
阿德恩表示，非常建議僱主考慮採用4天工作制，此決定亦有助帶動國內旅遊業發展。在新冠肺炎疫情全球大流行下，多國採取嚴格出入境措施，令旅遊業大受打擊。倘實行4天工作制，就能讓新西蘭人有更多假期在國內旅遊。
新西蘭信託公司Perpetual Guardian自2008年起實行4天工作制，創辦人兼行政總裁巴恩斯（Andrew Barnes）指，看到員工效率有所增加，而且心情變得更愉快。
巴恩斯認為，在疫情過後，新西蘭絕對可以推行4天工作制，認為這是重建新西蘭經濟，尤其是旅遊業的策略。
國際貨幣基金組織（IMF）預期，新西蘭經濟今年可萎縮8%，失業率更可高達30%。
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責任編輯：林嘉莉