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初創聯手成立智庫　冀政府重視及協助初創中長期發展

科技 18:44 2020/05/20

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IF召集人兼慧科資本聯合創辦人邱達根（左）認為，創科業除了依靠私人投資者外，亦須政府支持和引導。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續，不論大企業或初創受疫情衝擊，面臨不同困難。由創業家新成立的民間智庫Innovate for Future（下稱IF）向財政司司長提交建議，研究本地創科界在短期及中長期的對應方案。IF召集人兼慧科資本聯合創辦人邱達根認為，本地創科業的投資大受打擊，幾近停頓；政府需在這關鍵時刻，與業界溝通定立未來的發展方向。

邱達根指出，香港創科業早已存在一問題：缺乏長期投資的戰略，容易受短期經濟波動影響投資決定。創科業除了依靠私人投資者外，亦須政府支持和引導。「業界以往募資金額大約足夠公司18至24月的營運資出，而有部分可能在過往15個月沒有新資金注入。」他另指，由於不少初創以研發新技術或新產品，根本不可能輕易減省研發人員。

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IF成員、麥肯錫大中華總裁倪以理則認為，創科業應在今次危機中把握機遇。他舉例，網上學習及遙距工作等在以往一直未普及，在今次疫情中卻成為各行業的應急方案。因此，業界除了要設法在今次疫情生存外，亦要把握機遇。另一IF成員、倍靈科技行政總裁梁立慧期望，若政府未來向業界提供資助，可在推出前與業界先討論。而資助可有助業界把研發成果產品化，甚至將研發經驗引到外國。

記者：楊匡然

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