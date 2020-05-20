  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 19:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】上水廣場購物祭1折換Switch　多個美妝家電品牌低至1折

商業 18:33 2020/05/20

分享：

上水廣場Shopping Fever購物祭2020，將於5月29日開鑼，以電子貨幣消費滿指定金額可享「1折換購賞」，包括1折換購iPhone 11 (256GB)、Nintendo Switch、Dyson風筒等。（上水廣場提供圖片）

上水廣場Shopping Fever購物祭2020，將於5月29日開鑼，超過80個美妝家電等品牌低至1折出售，期間以電子貨幣消費滿指定金額更可享「1折換購賞」，包括1折換購iPhone 11 (256GB)、Nintendo Switch、Dyson風筒等。

【疫市營商】黃埔天地消費回贈高達50%　涵蓋美食零售現金券

美容方面，優惠貨品包括原價344元的L'Oeral Paris活力緊緻強效抗皺3件裝，將以3折優惠價100元發售。服飾方面，包括原價799元的adidas Superstar運動鞋，將以45折優惠價359元發售。電器方面，包括原價1,398元的Rasonic直立扇，將以63折優惠價880元發售。

凡單一消費滿10,000元，可以用1折換購iPhone 11 (256GB)（優惠價730元）、iPhone SE (256GB)（優惠價470元）、Nintendo Switch（優惠價359元）、Dyson風筒（優惠價338元）、Dyson V10™無線吸塵機（優惠價548元）等；凡單一消費滿3,000元，可以用1折換購American Tourister 25”行李箱（優惠價213元）、Nintendo NS RingFit Adventure 健身環大冒險（優惠價110元）等；凡單一消費滿500元，可以用1折換購Bruno手提攪拌機（優惠價50元）等。

【疫市營商】領展商場設巨型抽獎跑步機　1分鐘任掃DECATHLON運動用品

首推網上優先搶　逾5,000貨品低至2折

購物祭前5月23日至5月28日，更新推「網上優先搶」，讓消費者安在家中優先預訂逾5,000份低至2折貨品。商場聯乘逾30個美妝、珠寶鐘錶、時裝及電子品牌，精選貨品包括原價1,580元的Daniel Wellington Classic Durham 36mm Rose Gold White Dial手錶，將以5折優惠價790元發售。

上水廣場將於5月23日至5月28日，首次推出「網上優先搶」活動，讓消費者安在家中優先預訂逾5,000份低至2折貨品。（上水廣場提供圖片）

此外，The Point by SHKP會員尊享「百萬福袋大激賞」，包括現金著數福袋以電子貨幣消費滿1,000元，即可換領500元商場贈劵，高達50%回贈； 型格電器福袋內含價值12,499元的iPhone Pro Max 512G及100元的電子產品贈券等。

【疫市營商】新地設網上平台　首階段外賣自取有優惠

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【疫市營商】黃埔天地消費回贈高達50%　涵蓋美食零售現金券
今日
【疫市營商】黃埔天地消費回贈高達50%　涵蓋美食零售現金券
【疫市營商】領展商場設巨型抽獎跑步機　1分鐘任掃DECATHLON運動用品
2020/05/19
【疫市營商】領展商場設巨型抽獎跑步機　1分鐘任掃DECATHLON運動用品
【疫市營商】新地設網上平台　首階段外賣自取有優惠
2020/05/19
【疫市營商】新地設網上平台　首階段外賣自取有優惠
【疫市營商】合和商場推出自家外賣平台　優惠低至半價
2020/05/18
【疫市營商】合和商場推出自家外賣平台　優惠低至半價
商場 美容 時裝 家電 上水廣場 Landmark North Switch Dyson iPhone 11

上一篇文章

【新冠肺炎】企業期望社會經濟能U型反彈

下一篇文章

【在家工作】8成港打工仔WFH更輕鬆愉快　盼能恆常化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遙距營商計劃】一文看清申請D-Biz程序　30萬元資助不容錯過（不斷更新）
【遙距營商計劃】一文看清申請D-Biz程序　30萬元資助不容錯過（不斷更新）
【口罩供應】口罩廠退出本地口罩生產計劃　冀有更大彈性應對私人市場需求
【口罩供應】口罩廠退出本地口罩生產計劃　冀有更大彈性應對私人市場需求
【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售
【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售
【口罩供應】尚芳日產6萬口罩　退出本地口罩生產計劃因機器及測試跟不上進度
【口罩供應】尚芳日產6萬口罩　退出本地口罩生產計劃因機器及測試跟不上進度
【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬
【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意