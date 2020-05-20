【疫市營商】上水廣場購物祭1折換Switch　多個美妝家電品牌低至1折

▲ 上水廣場Shopping Fever購物祭2020，將於5月29日開鑼，以電子貨幣消費滿指定金額可享「1折換購賞」，包括1折換購iPhone 11 (256GB)、Nintendo Switch、Dyson風筒等。（上水廣場提供圖片）

上水廣場Shopping Fever購物祭2020，將於5月29日開鑼，超過80個美妝家電等品牌低至1折出售，期間以電子貨幣消費滿指定金額更可享「1折換購賞」，包括1折換購iPhone 11 (256GB)、Nintendo Switch、Dyson風筒等。

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美容方面，優惠貨品包括原價344元的L'Oeral Paris活力緊緻強效抗皺3件裝，將以3折優惠價100元發售。服飾方面，包括原價799元的adidas Superstar運動鞋，將以45折優惠價359元發售。電器方面，包括原價1,398元的Rasonic直立扇，將以63折優惠價880元發售。

凡單一消費滿10,000元，可以用1折換購iPhone 11 (256GB)（優惠價730元）、iPhone SE (256GB)（優惠價470元）、Nintendo Switch（優惠價359元）、Dyson風筒（優惠價338元）、Dyson V10™無線吸塵機（優惠價548元）等；凡單一消費滿3,000元，可以用1折換購American Tourister 25”行李箱（優惠價213元）、Nintendo NS RingFit Adventure 健身環大冒險（優惠價110元）等；凡單一消費滿500元，可以用1折換購Bruno手提攪拌機（優惠價50元）等。

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首推網上優先搶 逾5,000貨品低至2折

購物祭前5月23日至5月28日，更新推「網上優先搶」，讓消費者安在家中優先預訂逾5,000份低至2折貨品。商場聯乘逾30個美妝、珠寶鐘錶、時裝及電子品牌，精選貨品包括原價1,580元的Daniel Wellington Classic Durham 36mm Rose Gold White Dial手錶，將以5折優惠價790元發售。

▲ 上水廣場將於5月23日至5月28日，首次推出「網上優先搶」活動，讓消費者安在家中優先預訂逾5,000份低至2折貨品。（上水廣場提供圖片）

此外，The Point by SHKP會員尊享「百萬福袋大激賞」，包括現金著數福袋以電子貨幣消費滿1,000元，即可換領500元商場贈劵，高達50%回贈； 型格電器福袋內含價值12,499元的iPhone Pro Max 512G及100元的電子產品贈券等。

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責任編輯：朱悅瀅