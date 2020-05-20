【與小米競技】阿里巴巴100億人幣拓天貓精靈AIoT

▲ 阿里巴巴旗下天貓精靈舉行發布會。

阿里巴巴 （09988） 公布，將投入100億元（人民幣‧下同），拓展天貓精靈的AIoT（人工智能+物聯網）及內容生態領域。阿里巴巴今日舉行發布會，天貓精靈事業部總經理庫偉指，公司擬展開「雙百計劃」，「百億元」投入生態建設，並且與合作夥伴推出「百款」千萬級智能產品。

目前，內地智能音箱市場由阿里巴巴、百度和小米 （01810） 主導，三大企業市佔率逾91%，當中阿里的天貓精靈在去年市佔率為34%。庫偉稱，天貓精靈可連接的智能設備已經超過2.72億台，涉及至少1100個品牌的設備，形容為中國最大的智能新品孵化器。

天貓精靈今日公布4款新產品，應用阿里巴巴自研的AI語音及視覺交互技術，能夠更加準確流暢地與人進行對話。天貓精靈也宣布與支付寶生態打通，將無縫接入超過170萬的支付寶小程序。

天貓精靈續指，今年會接入文娛、健康、教育、購物等內容和服務能力等的阿里巴巴生態，並與內容產業深度合作。另外，會與阿里雲智能、達摩院進行資源整合，重點投入物聯網晶片、物聯網操作系統、邊緣計算、多模態交互等產品與技術研發。

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