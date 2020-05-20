  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 19:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

澳門首季旅客大減69%　非博彩總消費僅50億澳門元

金融經濟 18:15 2020/05/20

分享：

受疫情影響，澳門首季旅客大減近七成。

澳門統計暨普查局公布首季旅遊統計，入境旅客按年下跌68.9%至321.9萬人次，其中酒店及公寓住客減少57.7%至147.3萬人次，不包括博彩的旅客總消費跌70.4%至50億澳門元。

參團旅客人數跌幅更大，減少89.4%至25.3萬人次。旅客平均逗留時間按年增加0.3日，至1.4日，但客房平均入住率減少50.5個百分點至41.4%，人均消費減少4.8%至1555澳門元。

五星級及四星級酒店住客均大減六成

入境旅客中，留宿旅客減少67.9%至152萬人次，佔旅客總數約47.2%；不過夜旅客亦減69.8%至169.8萬人次。若按地區分布，內地旅客佔71.2%，香港排第二佔20.2%。

酒店方面，首季五星級及四星級酒店住客均大減六成，三星級則減44.5%。

另外，澳門旅遊發展委員會周二公布，澳門旅遊復甦計劃將分三個階段進行。第一階段啟動支持澳門本地開發商及海內外預熱宣傳計劃；第二階段將根據疫情的發展，在部分地區的出入境政策恢復後展開宣傳工作，向直接旅客提供免費半天遊；第三階段視國際市場的恢復情況下準備恢復預案，重點推出對航空、海運、跨境陸路巴士等交通網絡上的優惠措施。

相關文章：【澳門賭收】花旗料過去7日日均賭收僅4300萬元　銀娛全日跌近3%

相關文章：澳門將推措施促進旅遊業復甦　濠賭股上漲銀娛升近3%重上50關

疫情 博彩 酒店 巴士 航空 澳門元 澳門 香港

上一篇文章

【誠哥賣酒】屈臣氏：下半年鋪設逾500個Greene King啤酒零售點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？