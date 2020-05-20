澳門首季旅客大減69%　非博彩總消費僅50億澳門元

▲ 受疫情影響，澳門首季旅客大減近七成。

澳門統計暨普查局公布首季旅遊統計，入境旅客按年下跌68.9%至321.9萬人次，其中酒店及公寓住客減少57.7%至147.3萬人次，不包括博彩的旅客總消費跌70.4%至50億澳門元。

參團旅客人數跌幅更大，減少89.4%至25.3萬人次。旅客平均逗留時間按年增加0.3日，至1.4日，但客房平均入住率減少50.5個百分點至41.4%，人均消費減少4.8%至1555澳門元。

五星級及四星級酒店住客均大減六成

入境旅客中，留宿旅客減少67.9%至152萬人次，佔旅客總數約47.2%；不過夜旅客亦減69.8%至169.8萬人次。若按地區分布，內地旅客佔71.2%，香港排第二佔20.2%。

酒店方面，首季五星級及四星級酒店住客均大減六成，三星級則減44.5%。

另外，澳門旅遊發展委員會周二公布，澳門旅遊復甦計劃將分三個階段進行。第一階段啟動支持澳門本地開發商及海內外預熱宣傳計劃；第二階段將根據疫情的發展，在部分地區的出入境政策恢復後展開宣傳工作，向直接旅客提供免費半天遊；第三階段視國際市場的恢復情況下準備恢復預案，重點推出對航空、海運、跨境陸路巴士等交通網絡上的優惠措施。

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