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【科技抗疫】新加坡法院用Zoom審案　首次遙距判死刑

科技 19:35 2020/05/20

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新加坡最高法院於上周五透過Zoom，宣判一名男子死刑，成為新加坡首次以遙距宣判死刑的案例。

新冠肺炎疫情在新加坡持續延燒，迫使新加坡法院不斷延後審理及判決案件。由於部分具有迫切性的案件要處理，當局決定採遙距視像方式進行。新加坡最高法院於上周五透過Zoom，宣判一名男子死刑，成為新加坡首次以遙距宣判死刑的案例。

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據路透社報道指，由於近日受到新冠肺炎疫情影響，新加坡全國仍處於封鎖狀態，新加坡最高法院只能透過視像平台Zoom，審理馬來西亞人Punithan Genasan涉毒品交易的案件。新加坡最高法院發言人表示，為了確保所有人安全，減低病毒傳播可能性，所以法官改以視訊會議方式宣讀判決。

該名發言人證實，已透過Zoom對Punithan Genasan進行死刑宣判，更是新加坡首次用Zoom宣判的死刑案例。而Punithan Genasan的律師Peter Fernando則表示，當事人已經收到了法官的判決，目前正考慮上訴。

而人權觀察組織（Human Rights Watch）的亞洲部門副主任Phil Robertson則認為，新加坡的死刑判決是殘酷且不人道，更何況是使用遙距科技如Zoom來宣判死刑，更顯得殘酷。Phil Robertson同時批評尼日利亞，早前同樣利用視像模式，判處案中被告死刑。人權組織指，透過視像審判無法安排公眾旁聽，或會做成不公。

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責任編輯：曾曉汶

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