Facebook進軍電商推fb Shop　盤前漲逾2%

▲ Facebook 進軍電商，宣布推出Facebook Shops服務。

Facebook 進軍電商，宣布推出Facebook Shop服務。企業可以在Facebook和Instagram平台上開設線上商店，設置產品列表，然後可通過WhatsApp、Facebook Messenger與客戶進行溝通。Facebook盤前升逾2%。

新冠肺炎疫情期間，許多國家的政府要求民眾待在家裡，零售業深受打擊。Facebook希望藉著新工具，協助零售店度過難關及重張旗鼓。 Facebook 與 Instagram 將會出現線上商店，下一階段還會登陸 Messenger 與 WhatsApp，店主能透過這 2 種通訊軟體或 Instagram Direct 來與消費者溝通，提供線上客服。

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg） 指出，現時他正與Shopify、Big commerce、Woo Commerce、Channel Advisor、CedCommerce、Cafe24、Tienda Nude及Feedonomics等製作網店的企業合作，令中小企可以將Facebook Shop與它們的網店整合。

Facebook估計在未來數月內，會有大約1.6億間店舖可以使用這項服務。

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