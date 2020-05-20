  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 18:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Facebook進軍電商推fb Shop　盤前漲逾2%

金融經濟 18:04 2020/05/20

分享：

Facebook 進軍電商，宣布推出Facebook Shops服務。

Facebook 進軍電商，宣布推出Facebook Shop服務。企業可以在Facebook和Instagram平台上開設線上商店，設置產品列表，然後可通過WhatsApp、Facebook Messenger與客戶進行溝通。Facebook盤前升逾2%。

新冠肺炎疫情期間，許多國家的政府要求民眾待在家裡，零售業深受打擊。Facebook希望藉著新工具，協助零售店度過難關及重張旗鼓。 Facebook 與 Instagram 將會出現線上商店，下一階段還會登陸 Messenger 與 WhatsApp，店主能透過這 2 種通訊軟體或 Instagram Direct 來與消費者溝通，提供線上客服。

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg） 指出，現時他正與Shopify、Big commerce、Woo Commerce、Channel Advisor、CedCommerce、Cafe24、Tienda Nude及Feedonomics等製作網店的企業合作，令中小企可以將Facebook Shop與它們的網店整合。

Facebook估計在未來數月內，會有大約1.6億間店舖可以使用這項服務。

相關文章：

【Facebook】朱克伯格：中國網絡監控方式極度危險 籲接軌西方

淡馬錫加入Facebook虛擬貨幣Libra項目

【虛擬貨幣】Facebook修改Libra計劃 擬綁定多種貨幣冀獲監管批准

 

疫情 朱克伯格 Facebook WhatsApp Instagram 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

生科股驚現十倍股 拆解生科股奇葩致勝關鍵

下一篇文章

聯通4月移動用戶減172萬　與中移動年內合計流失近1300萬戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期跌57點　騰訊ADR跌阿里巴巴ADR升（不斷更新）
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
揭美國退休基金持倉20大中資股　若全數沽出料港股最傷
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）