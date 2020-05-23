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Facebook進軍電商推fb Shop　兩天升7%

金融經濟 07:13 2020/05/23

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Facebook 進軍電商，宣布推出Facebook Shops服務。

Facebook 進軍電商，宣布推出Facebook Shop服務。企業可以在Facebook和Instagram平台上開設線上商店，設置產品列表，然後可通過WhatsApp、Facebook Messenger與客戶進行溝通。Facebook周四股價高見237.2美元，周五市況波動下仍升0.6%，消息公布後兩天漲7%。

新冠肺炎疫情期間，許多國家的政府要求民眾待在家裡，零售業深受打擊。Facebook希望藉着新工具，協助零售店度過難關及重張旗鼓。 Facebook 與 Instagram 將會出現線上商店，下一階段還會登陸 Messenger 與 WhatsApp，店主能透過這 2 種通訊軟體或 Instagram Direct 來與消費者溝通，提供線上客服。

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg） 指出，現時他正與Shopify、Big commerce、Woo Commerce、Channel Advisor、CedCommerce、Cafe24、Tienda Nude及Feedonomics等製作網店的企業合作，令中小企可以將Facebook Shop與它們的網店整合。

Facebook估計在未來數月內，會有大約1.6億間店舖可以使用這項服務。

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疫情 朱克伯格 Facebook WhatsApp Instagram 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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