【在家工作】8成港打工仔WFH更輕鬆愉快　盼能恆常化

▲ 報告指出，62%受訪打工仔於疫情期間曾在家工作，其中81%受訪者稱精神更輕鬆愉快。

因應新冠肺炎的防疫措施，不少企業都推行在家工作（Work from home）模式。永明金融今（20日）就發布「香港打工仔職場健康調查」，了解本港打工仔對在家工作的情況，並揭露他們對在家工作的想法。

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是次報告由香港永明金融委託國際調研和數據分析機構YouGov於4月29日至5月6日進行， 透過網上問卷訪問810名年齡介乎18至64歲於辦公室工作的在職人士，以了疫情下的工作情況和生活習慣的變化。

報告指出，62%受訪打工仔於疫情期間曾在家工作，其中81%受訪者稱精神更輕鬆愉快，82%人指因在家工作而少了時間與上司見面，而感到愉快。大部分受訪者認為疫情完結後應繼續彈性工作安排。73%受訪者指盼將在家工作恆常化；83%指盼未來能有更彈性的上班時間；77%受訪者稱希望每週可有彈性上班工時等。

▲ 是次報告由香港永明金融委託國際調研和數據分析機構YouGov於4月29日至5月6日進行， 透過網上問卷訪問810名年齡介乎18至64歲於辦公室工作的在職人士，以了疫情下的工作情況和生活習慣的變化。

據了解，永明金融由1月初起已實施在家工作，目前主要透過視像會議程式開會保持溝通，亦會定時舉辦線上員工聚會，減低不必要的接觸。

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責任編輯：曾曉汶