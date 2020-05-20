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聯通4月移動用戶減172萬　與中移動年內合計流失近1300萬戶

金融經濟 17:48 2020/05/20

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聯通、中移動等內地電訊商公布最新上客數據，4月表現較3月遜色。

內地三大電訊商陸續公布4月上客數，聯通 （00762） 公布，4月移動出賬用戶單月淨減172.4萬戶，至上月底共有3.09億用戶，較去年底累減少919萬戶。若單計4G用戶，聯通4月淨增181.1萬戶，今年首4個月累增256.7萬戶至2.56億戶。

中國移動 （00941） 最新也公布4月營運數據，4月移動業務客戶淨增43.2萬戶，至上月底年內累計減少355萬戶至9.467億戶。兩大電訊商年內流失約1274萬戶帳戶。

中移動上月底4G用戶共7.537億戶，較1月底少431萬戶，公司今年首次公布5G套餐客戶數，至4月底已有4374.5萬戶，單月再增1202萬戶。

工信部：首4個月移動流量增36.6%

工信部今日（20日）也公佈通訊業經濟運行情況，中國移動互聯網累計流量達479億GB，按年增長36.6%。其中，通過手機上網的流量達到462億GB，按年增長32.4%，佔移動互聯網總流量的96.5%。

內地三大電信商今年初移動用戶數罕見下滑，首兩個月合共流失約2100萬用戶，惹市場廣泛猜測。國家工信部曾解釋，營運商手機用戶數量減少，主要因2月電訊企業實體渠道無法正常營業，以及「攜號轉網」全國實施和提速降費推進。

工信部最新指，截至4月底，三家基礎電訊企業的移動電話用戶總數達15.9億戶，與上年同期總量基本持平。其中4G用戶規模為12.73億戶，在移動電話用戶總數中佔比為80%，比重較3月底下滑0.2個百分點，4G用戶加快向5G遷移。

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香港股票 電訊 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 中華人民共和國工業和信息化部

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