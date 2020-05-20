  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 18:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Build 2020】微軟推「Project Reunion」　統一開發Windows環境

科技 17:41 2020/05/20

分享：

微軟行政總裁Satya Nadella宣布，提出「Project Reunion」計畫，統一傳統 Windows API 的應用程式介面 Win32 和「通用Windows 平台」UWP（Universal Windows Platform）。

微軟（Microsoft）5月19日起連續兩日，在網上舉辦一年一度「Build（開發者大會）」。一直以來，開發者的其中一個痛點，是難以兼顧不同Windows作業系統，故微軟日前於大會上，提出「Project Reunion」計畫，整合新舊 Windows API 的應用程式介面 Win32 和「通用Windows 平台」UWP（Universal Windows Platform）。目前Project Reunion已登陸GitHub。

【Build 2020】微軟開發全球第5大超級電腦　AI同步處理多項任務

【Build 2020】以AI輔助心理輔導　港團隊首奪微軟Imagine Cup總冠軍

負責 Windows 開發者平台的微軟企業副總裁Kevin Gallo在網誌提到，Project Reunion是希望革新 Windows 開發平台，開發者現通過 NuGet 等開發工具，在設計程式時毋須倚重作業系統，解決了Windows API與UWP APIs之間的差異，不用再擔心舊版本 Windows 不兼容。換句話說，開發者只需建立一次 Windows 程式，即可在所有 Windows 裝置上運作。

Project Reunion首個元件是 WinUI 3 Preview 1，是 Windows 的 UI Framework ，讓開發者可在不同設備上使用現代化介面，而 WebView 2  則容許 Windows 程式可嵌入 Edge 和 Chromium 網頁內容。

微軟行政總裁Satya Nadella表示，GitHub的開發者數目已超過5000萬人，兩年前推出的低程式碼平台Power Platform亦超過350萬人，當中專業開發人員較去年 5 月大增70%。在財富世界500強企業（Fortune Global 500）中，有95%是 Azure 客戶，在全球手握 61 個資料中心區域。

【Build 2020】微軟把握疫情機遇　瞄準醫療市場推專屬「醫療雲」

責任編輯：姚慧儀

相關文章

Surface Laptop 3無故「裂Mon」　微軟將提供免費維修
2020/05/11
Surface Laptop 3無故「裂Mon」　微軟將提供免費維修
【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫
2020/04/29
【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫
微軟文檔Rewrite功能　增句子寫作建議
2020/04/21
微軟文檔Rewrite功能　增句子寫作建議
【科技抗疫】微軟推「Plasmabot」機械人　招募康復人士捐血治療患者
2020/04/21
【科技抗疫】微軟推「Plasmabot」機械人　招募康復人士捐血治療患者
手機Apps Apps商店 桌面電腦 Microsoft Windows 作業系統 Microsoft

上一篇文章

【直接交易】Facebook夥電商平台打造　推「商店」網購服務

下一篇文章

【Build 2020】微軟把握疫情機遇　瞄準醫療市場推專屬「醫療雲」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

任天堂起訴Switch破解工具分銷商　每單交易索賠2萬元
任天堂起訴Switch破解工具分銷商　每單交易索賠2萬元
【遙距營商計劃】中小企是否合乎資格？D-Biz評審準則一覽
【遙距營商計劃】中小企是否合乎資格？D-Biz評審準則一覽
三星正式退出VR市場　9月30日終止服務
三星正式退出VR市場　9月30日終止服務
Dyson耗資5億英鎊開發電動車　最後卻胎死腹中
Dyson耗資5億英鎊開發電動車　最後卻胎死腹中
【電子支付】港鐵信用卡支付方案中銀中標　料2023年投入服務
【電子支付】港鐵信用卡支付方案中銀中標　料2023年投入服務
【遙距營商計劃】3香港免費專業諮詢　協助企業填寫申請書
【遙距營商計劃】3香港免費專業諮詢　協助企業填寫申請書