【Build 2020】微軟推「Project Reunion」　統一開發Windows環境

▲ 微軟行政總裁Satya Nadella宣布，提出「Project Reunion」計畫，統一傳統 Windows API 的應用程式介面 Win32 和「通用Windows 平台」UWP（Universal Windows Platform）。

微軟（Microsoft）5月19日起連續兩日，在網上舉辦一年一度「Build（開發者大會）」。一直以來，開發者的其中一個痛點，是難以兼顧不同Windows作業系統，故微軟日前於大會上，提出「Project Reunion」計畫，整合新舊 Windows API 的應用程式介面 Win32 和「通用Windows 平台」UWP（Universal Windows Platform）。目前Project Reunion已登陸GitHub。

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負責 Windows 開發者平台的微軟企業副總裁Kevin Gallo在網誌提到，Project Reunion是希望革新 Windows 開發平台，開發者現通過 NuGet 等開發工具，在設計程式時毋須倚重作業系統，解決了Windows API與UWP APIs之間的差異，不用再擔心舊版本 Windows 不兼容。換句話說，開發者只需建立一次 Windows 程式，即可在所有 Windows 裝置上運作。

Project Reunion首個元件是 WinUI 3 Preview 1，是 Windows 的 UI Framework ，讓開發者可在不同設備上使用現代化介面，而 WebView 2 則容許 Windows 程式可嵌入 Edge 和 Chromium 網頁內容。

微軟行政總裁Satya Nadella表示，GitHub的開發者數目已超過5000萬人，兩年前推出的低程式碼平台Power Platform亦超過350萬人，當中專業開發人員較去年 5 月大增70%。在財富世界500強企業（Fortune Global 500）中，有95%是 Azure 客戶，在全球手握 61 個資料中心區域。

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責任編輯：姚慧儀