【直接交易】Facebook夥電商平台打造　推「商店」網購服務

▲ Facebook最新更宣布推出服務「 Facebook 商店」（Facebook Shops），讓商戶利用Facebook及Instagram直接銷售商品並完成交易流程。

目前有不少實體商戶、網店均會在Facebook開設專頁，以展示及發布其產品，吸引關注。Facebook最新更宣布推出服務「 Facebook 商店」（Facebook Shops），讓商戶利用Facebook及Instagram直接銷售商品並完成交易流程，如同進一步開拓網購市場！

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，推出Facebook Shops是希望幫助小型企業在是次疫情中轉型網銷。目前用戶都可免費使用Facebook Shops服務。

若擁有Facebook 企業專頁，便可新增「商店」：只須透過電腦選擇 Facebook 專頁的商店標籤；或將專頁範本改為「購物」範本。並且按指示操作，完成設置。【經營商店的需求條件，請按此瀏覽】

建立商店後，產品列表將能在 Facebook專頁、Instagram頁面、限時動態或廣告中顯示，用戶無須再另外打開網頁瀏覽、購買。

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朱克伯格還指出，未來將會有更多延伸功能出現在Whatsapp及Messenger 上，增加方便商家與客人聯絡的方式，包括 Facebook 訊息、Messenger、Instagram Direct 及Whatsapp。甚至可在直播當中標示出正在銷售的商品，讓對該商品有興趣的客人，直接點擊標記，轉到購買頁面。

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責任編輯：張寶燕