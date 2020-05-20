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英國首次以負利率發債 或實施量鬆或負利率

環球社會熱點 17:34 2020/05/20

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英國經濟受脫歐及新冠肺炎疫情雙重打擊，彭博社報道，英國首次以負利率收益發債；英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）或宣布，實施量化寬鬆或負利率。路透社報道，該批債券於2023年7月到期，平均回報率為負0.003厘，投資者每年獲0.75厘利息。券商預料，英倫銀行將於12月實施負利率。

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英國統計局最新公布，4月消費物價指數（CPI，按年）連續3個月放緩至0.8%，創至少逾一年低，也低過市場預期升0.9%；前值升1.5%。按月數據亦轉跌0.2%，差過市場預期的跌0.1%。

英倫銀行官員早前接受訪問時稱，有可能實施負利率。貨幣政策委員會委員鄧雷羅表示，英國在未來不排除實施負利率，因從歐洲經驗來看，負利率產生積極影響，起刺激經濟活動作用。首席經濟學家及貨幣政策委員會委員霍爾丹指，目前經濟較一年前更弱，有更大迫切性討論實施負利率和購買更高風險資產。

英倫銀行3月19日已減息至0.1厘，創歷史新低，並向經濟注入2,000億英鎊資金，減低借貸成本。

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記者：鄧燕君

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