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餐廳老闆突破外賣app漏洞 賣給自己有錢賺？

環球社會熱點 17:31 2020/05/20

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美國有薄餅店老闆瞥見外賣應用程式盲點，發現以優惠價訂購自家餐廳出品，餐廳以食物原價繳付餐廳，竟是有得食，還有錢賺。

人人居家對抗全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情，外賣需求急升，推出優惠，吸引食客。美國有薄餅店老闆瞥見外賣應用程式盲點，發現以優惠價訂購自家餐廳出品，餐廳以食物原價繳付餐廳，竟是有得食，還有錢賺。

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Roy的薄餅店，一個原價24元的薄餅，但在外賣應用程式（app） DoorDash上僅賣16元。Roy靈機一觸，以優惠價16元，下單訂購自己餐廳出品的薄餅，外賣app竟繳付商家食物原價。Roy將薄餅左手交右手的同時，還有8美元進賬。

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Roy透露，自去年3月起，他聽到其他開餐廳的朋友分享，儘管餐廳沒有提供外賣服務，收到不少關於外賣的投訴。與此同時，他發現自己的餐廳被放到外賣app上，便嘗試以顧客身份下單，測試一下。他以優惠價一口氣訂了10個薄餅，共160元，然後發現外賣app隨即已食物原價支付其餐廳，令他大感意外。

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Roy後來發現，相關平台正處於測試階段。平台先將部分餐廳放在軟件上，反應好的餐廳才獲簽約。他亦為此致歉。

記者：葉芷樺

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