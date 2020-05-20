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巴西單日死亡病例創新高 美國仍末實施入境限制

環球社會熱點 17:30 2020/05/20

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巴西周二的死亡病例創單日新高，美國竟仍未對巴西實施入境限制，美國總統特朗普僅表示目前會考慮作限制。

全球的新冠肺炎疫情逐漸放緩，但巴西的確診數字仍持續攀升，超過27萬人確診，更成爲全球確診人數第三高的國家。巴西周二的死亡病例創單日新高，美國竟仍未對巴西實施入境限制，美國總統特朗普僅表示目前會考慮作限制。

巴西總統學特朗普用抗瘧疾藥 確診數字全球第三

【美國疫情】紐約增長見放緩 降至疫情初期水平

巴西截至本港周三（20日）下午5時30分，累計有271,885人確診，17,983名患者死亡。巴西周二（19日）再增1,130名患者死亡，為該國單日死亡病例的新高，反映疫情仍未受控。另外，巴西的確診人數於周一（18日）已超越英國成為全球第三高，目前僅次於俄羅斯和美國。

暑假機票需求回升 美航空公司見疫情轉機

【中澳貿易戰】澳洲議員倡限奶令 禁出口奶粉到中國

但根據美國疾控中心（CDC）網站的指引，美國目前禁止來自中國、伊朗、歐洲神根地區26國、摩納哥、聖馬力諾、梵蒂岡、英國及愛爾蘭的旅客入境。有關入境限制措施並不適用於巴西旅客，但受入境限制的上述國家，確診數字都低於巴西。

疫情令英女王也蝕1.7億 白金漢宮關閉斷財路

【特朗普試藥】報告稱瘧疾藥或致命 特朗普怒批假研究

美國總統特朗普（Donald Trump）指巴西的疫情嚴重，將會考慮實施入境限制：

我不希望巴西人進入美國感染我們的人民，也不希望當地的人生病。

（I don't want people coming over here and infecting our people. I don't want people over there sick either.）

特朗普又表示，巴西絕對是遇到麻煩，強調美國正在為巴西提供呼吸機方面的援助。

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責任編輯：鄭錦玲

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