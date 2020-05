巴西單日死亡病例創新高 美國仍末實施入境限制

▲ 巴西周二的死亡病例創單日新高,美國竟仍未對巴西實施入境限制,美國總統特朗普僅表示目前會考慮作限制。

全球的新冠肺炎疫情逐漸放緩,但巴西的確診數字仍持續攀升,超過27萬人確診,更成爲全球確診人數第三高的國家。巴西周二的死亡病例創單日新高,美國竟仍未對巴西實施入境限制,美國總統特朗普僅表示目前會考慮作限制。

巴西截至本港周三(20日)下午5時30分,累計有271,885人確診,17,983名患者死亡。巴西周二(19日)再增1,130名患者死亡,為該國單日死亡病例的新高,反映疫情仍未受控。另外,巴西的確診人數於周一(18日)已超越英國成為全球第三高,目前僅次於俄羅斯和美國。

但根據美國疾控中心(CDC)網站的指引,美國目前禁止來自中國、伊朗、歐洲神根地區26國、摩納哥、聖馬力諾、梵蒂岡、英國及愛爾蘭的旅客入境。有關入境限制措施並不適用於巴西旅客,但受入境限制的上述國家,確診數字都低於巴西。

美國總統特朗普(Donald Trump)指巴西的疫情嚴重,將會考慮實施入境限制:

我不希望巴西人進入美國感染我們的人民,也不希望當地的人生病。

(I don't want people coming over here and infecting our people. I don't want people over there sick either.)

特朗普又表示,巴西絕對是遇到麻煩,強調美國正在為巴西提供呼吸機方面的援助。

