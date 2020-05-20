生科股驚現十倍股 拆解生科股奇葩致勝關鍵

生物科技股康希諾生物 （06185） 升勢未止，周三再以全日高位246元收市，升9%。一輪攀升後，上市僅14個月的康希諾現價已較上市價累升逾10倍，表現不但是生科新股之冠，亦是近年中大型新股罕見。

康希諾今日已是連續第10天上升，並是連續第7日創新上市新高。康希諾於去年3月以22元上市，周三收報246元，剛好累升逾10倍。康希諾為生科股升幅王，遠遠拋離排第二的信達生物 （01801） 。信達於2018年上市、至今累升逾2倍。

近日市場熱炒生科板塊，因而近兩個月招股上市的沛嘉 （09996） 、康方 （09926） 及諾誠健華 （09969） ，招股反應及上市後股價都有理想表現。但為何康希諾表現領跑其他同業？

研發新冠病毒疫苗 成股價催化劑

在業務範圍上，康希諾主研疫苗，是10多隻生物股僅有。疫苗業務正受惠現時疫情環境，而康希諾一連串研發新冠病毒疫苗的消息成為股價催化劑。早前3月時，康希諾公布研發新型冠狀病毒疫苗，並通過承擔「新型冠狀病毒感染應急防治科技重大專項」獲得天津市科學技術局的支持。到日前，集團又公布，獲得加拿大衛生部關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV）臨床試驗申請批准，消息再推高股價。

另外，早前康希諾，公布擬赴內地科創板上市，亦成股價炒作消息。

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至今已上市的10多家生科股，均是未錄得盈利的企業。惟生科股中不少已有收入，而康希諾則為少數未錄收入的生科股，產品仍在研發階段。市場對康希諾的追捧，主要是憧憬日後產品商業化後的爆發增長。

責任編輯：錢家鋒

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