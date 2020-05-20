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【口罩供應】港製「WAO本一」口罩　首批PFE及BFE≥95%下月1日開售

商業 17:13 2020/05/20

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「WAO本一」每月將生產150萬個口罩(五萬盒)，每日都會有新貨量供應，成功購買將獲發電郵通知，貨品將於14天內寄出。（「WAO本一」提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港口罩需求仍然殷切。再有本地商家斥資6百萬港元，成立香港製口罩品牌「WAO本一」，首批將推出5萬盒限量版成人口罩；第二批成人口罩將於6月尾開售。至於兒童口罩將會於暑假開始發售，逐步對外供應。

「WAO本一」位於大埔口罩生產廠房通過科學園審批，擁有ISO14644-1 Class 8 標準的無塵車間。因批證需時，會率先於6月1日發售已符合認證之ASTM Level 1限量版口罩， PFE及BFE達到95% 。至於第二批6月尾開售，屆時更會取得ASTM Level 2驗證及VFE口罩過濾效能達到99%。

5月20日開始登入www.wao.hk網址登記，首5000名登記將率先可在5月30和31日優先購買，凡購買2盒或以上的家庭裝（30片），更可獲贈便攜裝（7片）乙份的特別優惠；6月1日開始於同一網址公開訂購。成功購買將獲發電郵通知，貨品將於14天內寄出。

【口罩供應】本地口罩生產資助計劃　9條生產線已獲第一級或以上認證

首批貼心限量版6月1日開售
口罩規格：PFE及BFE ≥95%；符合美國口罩標準 ASTM Level 1
價格：家庭裝$90一盒30個（獨立包裝）貼心限量版可獲送海綿耳托或是口罩暫存夾
　　　便攜裝$23一包7個
　　　需自付$30運費

第二批6月尾開售
口罩規格：PFE、BFE、VFE ≥ 99%；符合美國口罩標準 ASTM Level 1 & 2
價格：家庭裝$98一盒30個（獨立包裝）
　　　便攜裝$25一包7個（鋁箔袋包裝，可密封，易於攜帶）
　　　需自付$30運費

【口罩供應】尚芳日產6萬口罩　退出本地口罩生產計劃因機器及測試跟不上進度

【口罩供應】口罩廠退出本地口罩生產計劃　冀有更大彈性應對私人市場需求

責任編輯：蘇穎琪

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