【口罩供應】港製「WAO本一」口罩　首批PFE及BFE≥95%下月1日開售

▲ 「WAO本一」每月將生產150萬個口罩(五萬盒)，每日都會有新貨量供應，成功購買將獲發電郵通知，貨品將於14天內寄出。（「WAO本一」提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港口罩需求仍然殷切。再有本地商家斥資6百萬港元，成立香港製口罩品牌「WAO本一」，首批將推出5萬盒限量版成人口罩；第二批成人口罩將於6月尾開售。至於兒童口罩將會於暑假開始發售，逐步對外供應。

「WAO本一」位於大埔口罩生產廠房通過科學園審批，擁有ISO14644-1 Class 8 標準的無塵車間。因批證需時，會率先於6月1日發售已符合認證之ASTM Level 1限量版口罩， PFE及BFE達到95% 。至於第二批6月尾開售，屆時更會取得ASTM Level 2驗證及VFE口罩過濾效能達到99%。

5月20日開始登入www.wao.hk網址登記，首5000名登記將率先可在5月30和31日優先購買，凡購買2盒或以上的家庭裝（30片），更可獲贈便攜裝（7片）乙份的特別優惠；6月1日開始於同一網址公開訂購。成功購買將獲發電郵通知，貨品將於14天內寄出。

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首批貼心限量版6月1日開售

口罩規格：PFE及BFE ≥95%；符合美國口罩標準 ASTM Level 1

價格：家庭裝$90一盒30個（獨立包裝）貼心限量版可獲送海綿耳托或是口罩暫存夾

便攜裝$23一包7個

需自付$30運費



第二批6月尾開售

口罩規格：PFE、BFE、VFE ≥ 99%；符合美國口罩標準 ASTM Level 1 & 2

價格：家庭裝$98一盒30個（獨立包裝）

便攜裝$25一包7個（鋁箔袋包裝，可密封，易於攜帶）

需自付$30運費

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責任編輯：蘇穎琪