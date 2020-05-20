【李小加退任】李小加愛將李剛年底離任

▲ 港交所市場發展主管李剛（右下）年底離任，他被視為行政總裁李小加的愛將之一。(資料圖片)

港交所 （00388） 行政總裁李小加提前宣布明年9月約滿退任後，港交所高層再有變動。港交所內部通訊資料顯示，市場發展主管李剛將於今年年底離任，尋求「其他職業興趣」。

李剛2013年加入港交所，2015年上任內地事務聯席主管，2016年轉為市場發展聯席主管。他為港交所核心管理層－管理委員會成員之一。

李剛加入港交所前，在內地商品期貨市場工作多年，被視為港交所商品業務拓中國發展的主將之一，也是李小加其中一名愛將。不過，內地在大宗商品監管收緊，港交所近年在內地的商品業務拓展包括前海聯合交易中心（QME）未盡如人意。

有關內部通訊續指，聯席總裁羅力（Romnesh Lamba）將會接手李剛的工作。羅力2016年至19年，與李剛共同出任市場發展聯席主管。

港交所近期不斷有高層變動，包括首次公開招股（IPO）審查聯席主管史琳於月初辭職。

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