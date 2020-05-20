【科網狂潮】抖音母企字節跳動估值突破1000億美元　中國科企僅次阿里、騰訊

▲ 外電報道，抖音母企字節跳動在非公開市場的估值已突破1000億美元。

內地科網股近期重拾強勢，彭博社引述知情人士指，未上市的「抖音」（海外版為TikTok）母企字節跳動（ByteDance）估值也創新高，字節跳動在最近的非公開股票交易中至少上漲三分之一，超越1,000億美元（約7750億港元）。

若消息屬實，字節跳動估值超越「ATM」三大已上市中資科網股的美團點評 （03690） 市值，成為僅次於阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 的第三大中資科網公司。報道指出，該估值水平反映儘管新冠肺炎爆發，但投資者仍期望該擁有熱門視頻應用程序TikTok的公司，可繼續招徠廣告商。

抖音下載量已突破20億次

消息人士表示，字節跳動股票最近的換手價格表明，其估值較兩年前融資的750億美元攀升逾33%，其中一些交易對公司的估值甚至高達1400億美元（約1萬億港元）。由於交易具非公開性質，可能無法反映出投資者普遍預期。

字節跳動旗下短視頻分享平台抖音（TikTok）在全球大熱，下載量已突破20億次，上月全球營收更按年大增10倍，登頂榜首。早前有消息指字節跳動準備今年來港上市，公司回應稱消息不準確。

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