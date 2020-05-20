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銀行難聘金融科技專才　金管局稱正積極培訓人才

金融經濟 17:08 2020/05/20

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劉應彬稱，金融科技人才短缺並非香港獨有的問題，世界各地在推動金融科技發展時也遇到類似的問題。

金管局高級助理總裁劉應彬以「『疫』境自強」為題在匯思發文，他指出疫情下，大眾的生活起了種種變化，同時大量的網上交易令「轉數快」的使用量在過去一季大幅增加60%，近來加快普及，都因疫情催化。

劉應彬指，疫情令人體會到，科技的應用發展，與工作生活息息相關，要把握好金融科技發展的機遇，必先要充實本地金融科技人才儲備，提升軟實力，為未來作好準備。

銀行反映培訓從業員不容易

金管局今日公布「香港銀行業金融科技採用和創新」調查報告，超過85%受訪銀行已經或計劃將金融科技方案應用於各類金融服務，但銀行同時亦表達了一個憂慮，就是金融科技人才的短缺—聘請金融科技的專才有困難，培訓現有的從業員也不容易。

劉應彬稱，金融科技人才短缺並非香港獨有的問題，世界各地在推動金融科技發展時也遇到類似的問題，因此香港不可單靠引入外來的專才，也要培訓足夠的本地人才，才能滿足本港的長遠需要。

過去四年500名大專生參與培訓

短期而言，金管局已與銀行和科技界展開了「金融科技人才培育計劃(FCAS)」，培訓的對象正是現於大學攻讀金融、電腦工程等學位的同學，此計劃會安排同學到金融機構和科技公司實習半年至一年，實際參與金融科技項目，其間並會安排他們到應科院及科學園接受培訓。過去四年，合共逾500名大專院校同學參加了此計劃，當中也有不少同學於畢業後投身金融科技行列。

金管局正努力與有關專業團體合作，發展一套適用於銀行的「金融科技能力框架」，希望於明年第一季推出，由適合的培訓機構提供相關課程予現職的從業員報讀，以期達到「能力框架」的標準水平。

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金融機構 香港金融管理局 金融 銀行 實習 香港 轉數快
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