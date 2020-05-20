【除罩外遊】日本國家旅遊局送雙人來回機票

全球新冠肺炎疫情放緩，早前泰國將香港剔除出危險傳染病地區的名單，港人入境不用再出示醫學健康證明；台灣亦預計最快會在10月起開放旅客入境。至於港人外遊熱點的日本，疫情也開始放緩，有傳關西地區的大阪府、京都府及兵庫縣，明天會宣布解除緊急狀態。

很多香港人已經期待已久，很想快點外遊「返鄉下」。日本國家旅遊局（JNTO）近日舉辦「日本總有再去的理由ー擁抱自然 樂活山系遊」活動，送出雙人來回日本機票，讓港人在疫情過後到日本來一趟山系之旅。

即日至6月30日，參加者登入以下網址：welcome2japan.hk/alwaysareason/may2020

▲ JNTO活動網站截圖

在屋久島、德島、阿寒湖3個旅程中，揀選一個心水旅程，並撰寫最多150字的原因，登記個人資料並提交，JNTO將選出回答最有心思的參加者，得獎者可獲日本雙人來回機票，名額1名。

機票可選航點包括：鹿兒島、高松、釧路。機票出發日期由今年8月1日至2021年3月31日（或會因應情況作出調整），留意有部分日子不適用。

得獎結果將於7月中旬在「Visit Japen HK」Facebook專頁公布。條款及細則留意JNTO網站。

相關文章：【睇戲優惠】MCL戲院正價戲票劃一價60元 周五起生效

相關文章：【慳返300元】滙豐信用卡取消換里數手續費

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機